Immobilier : quelles grandes villes offrent les meilleurs prix à deux heures de Paris ?

Ces cinq villes présentent des prix moyens au mètre carré entre 1 986 et 2 619 euros. (Illustration) (Geralt / Pixabay)

À Paris, les prix de l'immobilier sont si élevés qu'ils peuvent parfois dissuader certains habitants d'investir. Se pose alors la question de déménager pour trouver des biens plus abordables sans trop s'éloigner de la capitale. Mais où aller ? Nos confrères du site spécialisé SeLoger ont répondu à la question en dressant le top 5 des grandes villes les plus attractives à moins de deux heures de train de Paris.

Le Mans

Connue aussi bien pour ses rillettes que pour les 24 Heures du Mans, la préfecture de la Sarthe se trouve à une heure en train de Paris. Cette ville, habitée par quelque 150 000 Français, a l'avantage de présenter des prix de l'immobilier relativement bas. Selon nos confrères, le prix moyen au mètre carré est de 1 986 euros. Le prix d'un appartement au Mans s'élève en moyenne à 1 898 euros le mètre carré contre 2 108 euros pour une maison.

Metz

Située à environ 1h30 en TGV de Paris, Metz est une ville à taille humaine de 120 000 habitants. L'immobilier y est abordable avec un prix moyen au mètre carré de 2 197 euros. Les appartements y sont en moyenne plus chers (2 204 euros le mètre carré) que les maisons (2 153 euros le mètre carré). À l'image du Mans et de nombreuses autres villes, la préfecture de la Moselle présente une forte disparité des coûts de l'immobilier selon les quartiers. Ainsi, acheter un bien dans la Vieille Ville vous coûtera en moyenne 2 566 au mètre carré.

Orléans

Délivrée par Jeanne d'Arc en 1429, Orléans se trouve à environ une heure de train de la capitale française. Préfecture du Loiret, elle se distingue par son passé historique, son patrimoine culturel et ses prix abordables. Et pour cause : le prix moyen au mètre carré y est de 2 440 €. Les maisons d'Orléans coûtent en moyenne 2 545 euros le mètre carré contre 2 406 euros pour un appartement. Le secteur le plus cher de la ville est celui de la Cathédrale où le prix moyen dépasse la barre symbolique des 3 000 euros le mètre carré.

Dijon

Capitale historique de la Bourgogne, Dijon est une ville abordable en matière d'immobilier. Situé à environ 1h40 de train de Paris, ce haut lieu de la moutarde présente un prix moyen de 2 610 euros le mètre carré. Les maisons, qui représentent 15 % du parc immobilier de Dijon, sont bien plus chères que les appartements avec un prix moyen au mètre carré de 3 164 euros contre 2 509 euros. Dans le centre historique, les coûts de l'immobilier oscillent entre 2 700 et 3 000 euros le mètre carré selon SeLoger .

Rouen

Rouen complète ce top 5 avec un prix moyen de 2 619 euros le mètre carré. Située à 1h30 de Paris par le train, la ville normande est notamment connue pour sa cathédrale et ses maisons à colombages. Les appartements y sont accessibles à un prix moyen de 2 582 euros le mètre carré quand le prix des maisons s'établit en moyenne à 2 821 euros le mètre carré. Là encore, les coûts de l'immobilier varient assez largement selon l'emplacement des biens.