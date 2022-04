Immobilier : pourquoi déménager va vous coûter de plus en plus cher

Le prix des déménagements a déjà augmenté de 5% depuis le début de l'année 2022. (Pixabay / congerdesign)

Chaque année, trois millions de personnes déménagent en France. Mais depuis le début 2022, leur facture ne cesse de grimper. Plusieurs raisons expliquent cette augmentation des tarifs : la flambée du prix du carburant mais aussi des emballages en carton. Un phénomène qui devrait malheureusement durer.

Mauvaise nouvelle. Cette année, il va vous coûter nettement plus cher de déménager. La raison ? La flambée du prix des carburants mais aussi celui des emballages en carton. La demande est en effet très forte et la guerre en Ukraine entraîne une hausse des prix importante. Selon Franceinfo , la facture des déménagements a déjà grimpé depuis le début de l'année 2022. On constate en moyenne une hausse de 5%.

Le prix du carton en forte hausse

Nos confrères prennent l'exemple d'un propriétaire qui quitte Paris pour rejoindre La Rochelle (Charente-Maritime) en camion. « C'est un déménagement qui aurait dû coûter dans l'ordre des 2 800 euros TTC, et là, il va coûter dans les 3 400, 3 500 euros » , leur a expliqué Alain Touitou, directeur de Déménagement Blanchard et Fils.

Outre la hausse du prix du carburant, c'est celle du prix des matières premières qui inquiète davantage. Le carton est en effet un accessoire indispensable pour les trois millions de Français qui déménagent cette année. Mais depuis début 2022, la facture flambe. « Ça représente un sacré budget. On monte à environ 160 euros de cartons, pour un appartement type trois pièces » , confie un client.

Rentabiliser les voyages

« Le carton livre, c'est lui le cas le plus flagrant d'augmentation. On est passé de 1 euro à 1,30 euro. Après au-dessus on a le carton standard, qui lui était à 1,90 euro et maintenant il est à 2 euros. Si ça continue d'augmenter, je ne vois pas comment on va faire » , a ajouté un commerçant au micro de RTL .

De son côté, un membre de la société Prodemenageurs dresse le même constat. Il explique que le prix d'un déménagement dépend notamment du nombre de kilomètres parcourus et du poids du chargement. Pour tenter de réduire l'augmentation de ses coûts, il tente de trouver des solutions. Lorsque cela est possible, il réalise ainsi deux déménagements en un voyage.