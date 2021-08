Immobilier parisien: mais pourquoi le 9e est-il si cher?

Visite immobilière avec un spécialiste de cet arrondissement «bourgeois canaille» où les prix dépassent souvent 15.000 €/m².

À une période où la demande de verdure n'a jamais été aussi forte, le succès immobilier du 9e arrondissement peut déconcerter. C'est sans doute l'un des secteurs les plus «minéraux» de la capitale avec très peu d'espaces verts et d'arbres. Et pourtant, son attrait ne se dément pas. Bien au contraire. Avec plus de 30% de hausse en 5 ans (33,8% selon les chiffres du site Meilleurs Agents, 29,6% selon les notaires), l'arrondissement figure généralement dans le trio de tête de l'inflation des prix au mètre carré. Si le prix moyen s'y affiche désormais à 10.710 €/m² selon les statistiques officielles des notaires, il n'est pas rare de voir des transactions à plus de 15.000 €/m² et parfois bien au-delà.

Pour mieux cerner ce phénomène, Sébastien Kuperfis qui dirige le réseau immobilier Junot, nous fait découvrir les atouts qui font craquer les acheteurs. L'enseigne familiale avait été lancée dans le 18e arrondissement comme l'indique son nom (référence à l'avenue Junot) avant de s'étendre rapidement vers le 9e, jusqu'à compter une quinzaine d'implantations dans la capitale. Son agence de la rue des Martyrs, en plein Sopi (acronyme britannique pour South Pigalle, ce secteur au sud de la place Pigalle) est aux premières loges pour étudier le phénomène.

Des transfuges de la rive gauche

«Ce secteur séduit les clients qui veulent vivre dans Paris intra muros et apprécient cette vie de village avec beaucoup de commerces de proximité, explique-t-il. Ici, tout le monde se connaît, on peut tout faire à pied.» Malgré les grands axes routiers qui bordent le secteur (rue La Fayette, rue de Maubeuge...), il reste une multitude d'îlots très prisés comme la Nouvelle Athènes, Condorcet, Martyrs, etc. Et peu à peu, cette vie de quartier, ses cafés, ses épiceries, ses restaurants et boulangeries... ont séduit un nouveau public.

Aux vieilles familles implantées de longue date dans les belles adresses entre impasses et villas s'est rajoutée une clientèle plus jeune, plus bobo, notamment des startupers qui apprécient ce mode de vie. «Il y a pas mal de gens de la rive gauche qui viennent s'encanailler ici, où les prix restent malgré tout 30% moins élevés», précise Sébastien Kuperfis. «S'encanailler», c'est peut-être cela le secret du 9e arrondissement qui fait dire à Sébastien Kuperfis que si la capitale a ses quartiers bobos, celui-ci serait plutôt BoCa (ou CaBo si ça sonne mieux), entendez Bourgeois Canaille. À savoir, un lieu disposant de beaux immeubles classiques et de bonnes écoles mais avec une petite touche de frisson et de truculence. «L'endroit donne le sentiment d'appartenir au vieux Paris disparu avec cette ambiance particulière et ses troquets, tout ça à quelques pas de Pigalle et des sex-shops crapouilles.»

Preuve que ce quartier séduit une clientèle aisée, le réseau Junot a vendu récemment un appartement de 124 m², rue Condorcet, pour la coquette somme de 1,8 million d'euros. Les lieux étaient inhabités depuis 40 ans et les acheteurs qui ont déboursé 14.500 €/m² devront encore ajouter 1500 à 2000 €/m² pour les lourds travaux qui sont en cours. Il faut dire que ce logement traversant, baigné de lumière, avec 3 chambres, au 5e étage desservi par un bel ascenseur et avec un balcon filant exposé plein sud ne manque pas d'atouts. D'ailleurs, il s'est vendu en un jour au prix du mandat.

16.000 €/m²

Non loin de là, l'avenue Trudaine est une autre adresse qui séduit, c'est l'un des rares axes du quartier planté d'arbres. C'est ici que l'agence propose à la vente un appartement de 144 m² pour 2,4 millions d'euros. Ici, le tarif affiché dépasse les 16.000 €/m² mais il est intégralement refait. Celui-ci n'a pas encore trouvé preneur à ce tarif mais il est vrai qu'il n'offre que 2 chambres et que sa décoration très aboutie ne permet pas forcément à tous les acheteurs de s'y projeter.

Et si le quartier affiche de nombreux logements bourgeois, il abrite également des villas et appartements de millionnaires, notamment dans ses quelques voies privées. Dans une des tables emblématiques du quartier, Le Bon Georges, réputé pour ses viandes et sa cave, il n'est pas si rare de voir une table s'offrir 3000 à 4000 euros de vin au service du midi, à en croire Sébastien Kuperfis... Savez-vous aussi que la cité Malesherbes qui a notamment accueilli le siège de la SFIO puis du PS, renferme un appartement de 90 m² avec 90 m² de toit-terrasse qui s'est vendu il y a quelque temps pour 7,5 millions d'euros?

Enfin, pour basculer dans une enclave hors du temps, il faut se faire ouvrir les grilles de l'avenue Frochot depuis la place Gabriel Kaspereit. Avec sa rue pavée noyée de verdure, ses élégants hôtels particuliers et ses quelques appartements, cette enclave est particulièrement recherchée et les transactions y sont rares. Angélique Granger se souvient d'y avoir vendu récemment un appartement de 100 m² à rénover, dans un premier étage du début de l'avenue, pour 2,1 millions d'euros.