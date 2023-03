Immobilier : malgré l’inflation, les loyers à Paris ont baissé en un an

À Paris même, le mètre carré se loue en moyenne 36,6 euros (loyer moyen de 1 102 euros) contre 13,67 euros en province. (Dan Novac / Pixabay )

Malgré une inflation de 6,3% en un an selon l'Insee, les prix des loyers franciliens ont baissé de 5% entre mars 2022 et mars 2023. D'après la plateforme LocService, le loyer moyen en région parisienne est actuellement de 954 euros par mois.

L'inflation a-t-elle entraîné une hausse des loyers en Île-de-France ? La réponse est non. D'après le site LocService relayé par Capital , les loyers franciliens ont baissé de 5% entre mars 2022 et mars 2023 alors que l'inflation a augmenté de 6,3 % entre février 2022 et février 2023, comme le révèle le dernier rapport de l'Insee publié mercredi 15 mars.

365 000 étudiants à Paris

Ainsi, le loyer moyen en région parisienne est actuellement de 954, soit 24,8 euros du mètre carré. À Paris même, le mètre carré se loue en moyenne 36,6 euros (loyer moyen de 1 102 euros) contre 13,67 euros en province. « La crise sanitaire a fait baisser la demande et donc la tension du marché en Ile-de-France, au profit de la province, ce qui a entraîné une stagnation voire une baisse des loyers dans la capitale » , a expliqué LocService à nos confrères.

Dans la capitale, qui ne figure plus dans le top 10 des grandes villes les plus tendues, les appartements d'une pièce représentent près de la moitié des baux signés sur les douze derniers mois, ce qui s'explique par le turn-over des locataires sur ce type de bien. Et pour cause : environ 365 000 étudiants vivent à Paris, selon Capital .

Différences de loyers

De plus, les différences de loyers entre Paris et sa banlieue sont plus importantes si le logement est grand. En effet, une chambre dans la capitale intra-muros ne coûte que 10% de plus qu'en petite couronne, alors que loyer d'un appartement de cinq pièces sera 90% plus élevé à Paris qu'en banlieue. « L'attractivité de la capitale se matérialise au niveau de ces vastes appartements, souvent de standing, qui attirent une clientèle riche », explique la plateforme.

Depuis juillet 2022, l'indice de référence des loyers (IRL) est plafonné à 3,5% par le gouvernement. Cette mesure vise à limiter l'explosion des loyers dans la capitale en plein contexte inflationniste. Paris, qui concentre 38 % des recherches de location effectuée dans la région, fait également l'objet d'un plafonnement des loyers depuis 2018.