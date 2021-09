Immobilier : maison, zone rurale... la crise du Covid a changé les critères des acheteurs

Plus de la moitié des acheteurs recherchent une maison. (Pixabay / Paramjeet)

D'après une enquête réalisée par le groupe SeLoger, ce sont les maisons qui attirent le plus les acheteurs. A l'inverse, les appartements n'intéressent plus qu'un Français sur quatre. Dans le même temps, les villes de moins de 20 000 habitants ont la cote, de même que les villes moyennes ou encore les zones rurales.

Après plus d'un an et demi de crise sanitaire, de confinements et autres mesures de restrictions des déplacements, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir acquérir une maison. Selon une enquête de SeLoger, plus de la moitié des acheteurs cherchent ce type de logement, cela monte même à 70% pour les 35-49 ans, rapportent nos confrères de Capital.

#Immobilier: Ce que veulent les #acheteurs en cette rentrée 2021

94% des acheteurs de résidence principale veulent un espace #extérieur

70% des acquéreurs de 39-45 ans cherchent une #maison

d'infohttps://t.co/5hpCBSUvozpic.twitter.com/zwVzZefBzD -- SeLoger (@SeLoger) September 3, 2021

94% souhaitent bénéficier d'un espace extérieur

Si les maisons intéressent bon nombre de potentiels acquéreurs, les appartements eux ne représentent un attrait que pour un Français sur quatre. Pour ceux qui regardent tout de même du côté des appartements, un espace extérieur - terrasse ou balcon - semble être désormais un critère incontournable chez une grande partie des acheteurs.

En effet, d'après SeLoger, que ce soit pour les maisons ou les appartements, 94% des candidats à la propriété souhaitent pouvoir bénéficier d'un espace extérieur.

Attrait pour les petites villes et zones rurales

Dans le même temps, les acheteurs se détournent progressivement des grandes villes. Ainsi, les villes de moins de 20 000 habitants attirent environ un tiers des Français qui souhaitent acheter un bien immobilier. La proportion de personnes intéressées par un achat dans les zones rurales a été multipliée par quatre en un an.

Enfin, les villes moyennes telles que Laval, Libourne, Angers ou Le Mans ont aussi connu un regain d'intérêt de la part des candidats à la propriété.