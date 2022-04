Immobilier : les ventes de maisons neuves en forte baisse selon les régions

Le marché des maisons neuves marque le pas en France. (Pixabay / jarmoluk)

Le marché des maisons neuves marque le pas depuis la fin de l'année dernière. Entre l'explosion du coût des chantiers, le manque de terrains et leur prix élevé, et les conditions de crédit plus restrictives, les acheteurs sont moins nombreux.

Les ventes de maisons neuves ralentissent depuis la fin 2021. Sur l'année, la croissance n'affiche que 1,2 % malgré de bons chiffres au début de l'année. Au quatrième trimestre, les ventes ont reculé de 3,1 et de 13,9 % sur le seul mois de décembre 2021, selon les chiffres de la Fédération française du bâtiment (FFB) relayés par Capital . La tendance du marché est à la baisse.

En comparant le trimestre de novembre 2021/janvier 2022 au trimestre novembre 2019/janvier 2020, soit avant le début de la crise sanitaire, on note une forte baisse selon les régions. Ainsi, en Bourgogne Franche-Comté, les ventes de maisons neuves ont chuté de 22,9 % en deux ans. En Normandie, la baisse atteint 15,6 %, trois points de plus qu'en Nouvelle Aquitaine. En Occitanie et dans l'Est, la baisse est de 11,7 %. Seules les régions Ile-de-France et Pays de la Loire affichent une hausse sur deux ans, respectivement de 2,9 % et 0,7 %.

Prix des chantiers en hausse et manque de terrains

Il est moins facile de concrétiser un projet d'achat de maison neuve, souligne un professionnel. D'une part, les prix des chantiers sont plus élevés qu'auparavant en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles normes écologiques de construction et de la difficulté de s'approvisionner en matériaux. Le manque des terrains constructibles est également un problème. Entre 2000 et 2018, les prix ont triplé selon une étude publiée par les notaires en 2020.

Enfin, les taux de crédit, qui restaient historiquement au plus bas jusqu'à fin 2021, sont en train de remonter. Ce qui constitue une contrainte supplémentaire pour l'emprunteur et qui rend certains projets moins accessibles. « Raréfaction foncière, hausse des taux, surcoûts à deux chiffres : face aux besoins, tous les ingrédients d’une crise majeure et imminente du logement neuf abordable sont réunis » conclut le Pôle Habitat FFB.