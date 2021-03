Immobilier : les ventes de grandes maisons sont en hausse en Ile-de-France depuis vingt ans

Cette progression se fait au détriment des ventes de petites maisons (3 ou 4 pièces) et de studios. (illustration) (Pixabay / Free-Photos)

Depuis vingt ans, les grandes maisons se vendent de mieux en mieux en Ile-de-France. Les biens de six pièces ou plus représentaient en 2020 43 % des maisons vendues dans la région, contre seulement 28 % en 2000, selon une étude des notaires du Grand Paris. Les studios sont moins recherchés, sauf à Paris où ils représentent encore 22 % des ventes.

Les petites maisons et les studios en baisse

« Cette transformation structurelle du marché tient sans doute à un mouvement progressif d'agrandissement des maisons existantes, expliquent les notaires dans leur étude. Le développement du parc de maisons en grande couronne, où il est plus facile de construire de grandes maisons, accentue sans doute aussi cette évolution. »

Ce changement se répercute sur le marché des maisons de 3 et 4 pièces, qui ne représentent plus que 30 % des ventes (contre 46 % en 2000). Concernant les appartements, les logements de deux ou trois pièces représentent toujours 60 % des ventes, mais les ventes de studio sont en baisse : 14 % des ventes en 2020, contre 18 % en 2000.

Un prix au mètre carré variable

Si le budget nécessaire pour s'acheter un grand logement est plus conséquent, il est compensé par une baisse du prix au mètre carré plus la surface augmente. Ainsi, en grande couronne, il faut compter 4 040 €/m² pour un studio mais seulement 2 780 €/m² pour des logements de quatre pièces ou plus.

À Paris cependant, le prix au mètre carré est plus élevé pour les studios et les logements de quatre pièces et plus, et moins cher pour les appartements situés dans l'entre-deux. « Cette courbe en 'U' tiendrait pour certains observateurs au coût des pièces humides (cuisine et salle de bains) rapporté au reste de la surface », analyse l'étude, citée par BFM Immo.