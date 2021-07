Immobilier : les taux d'intérêt au plus bas pour les crédits sur 25 ans

Les futurs acheteurs qui s'endettent sur une longue durée sont avantagés. (PIXABAY / moerschy)

Le taux d'intérêt moyen constaté pour un prêt immobilier contracté sur 25 ans a atteint en juin dernier 1,18 %, soit un niveau historiquement bas. Cette tendance à la baisse a aussi été observée sur les emprunts plus courts mais dans une moindre mesure. Le phénomène concerne un type d'emprunt de plus en plus plébiscité par les acquéreurs français, surtout les plus jeunes.

L'Observatoire Crédit Logement/CSA a enregistré en juin 2021 le taux d'intérêt moyen le plus bas jamais atteint dans le cadre d'un prêt immobilier bancaire sur 25 ans. Il s'élevait en effet à 1,18 %, rapporte Capital. A titre de comparaison, un même emprunt se négociait en décembre 2020 à un taux moyen de 1,35 %. Les futurs acheteurs d'un logement s'endettant sur une longue durée se frottent les mains.

Les jeunes acheteurs à la fête

Ils sont d'autant plus avantagés que les taux d'intérêt des prêts sur des durées plus courtes ont eux aussi baissé mais dans des proportions moindres. Sur la même période, ils sont en effet passé de 1,10 % à 0,99 % en moyenne pour un remboursement sur 20 ans. La situation profite principalement aux acquéreurs âgés de moins de 35 ans, qui sont les plus représentés parmi les emprunteurs s'endettant sur le long terme.

Ils représentent par exemple 70 % des foyers ayant contracté un prêt d'une durée dépassant 20 ans. Les taux d'intérêt en baisse pour les emprunts longs favorisent par ailleurs un profil d'emprunteur de plus en plus répandu. « Jamais de l'histoire statistique des durées, nous n'étions arrivés à des prêts classiques aussi longs », a indiqué le professeur d'économie Michel Mouillart.

Les emprunts longs majoritaires

La durée moyenne des prêts immobiliers ne cesse en effet de progresser. Elle était de 234 mois, c'est-à-dire 19,5 ans, au deuxième trimestre de cette année et s'élevait en juin à 237 mois. 55,9 % des emprunts consentis par les établissements bancaires entre avril et juin 2021 donnaient lieu à un remboursement pendant plus de 20 ans. La tendance pourrait bien ne pas s'arrêter de sitôt.

« Il n'y aura probablement pas de forte pression haussière sur les taux de crédit, a estimé Michel Mouillart. Les taux continuent même de s'effriter en juillet ». Les professionnels du secteur des emprunts immobiliers partagent la vision de l'enseignant.