Immobilier : les prix en chute libre à Paris et dans toute l'Île-de-France

Selon un rapport récemment publié par le site Meilleurs Agents, les prix de l'immobilier sur le marché parisien ont reculé de 0,3 % en janvier 2023 et de 1,5 % sur les douze derniers mois. Le prix au mètre carré pourrait même passer sous la barre symbolique des 10 000 euros en 2023. Une tendance qui semble s'étendre à d'autres départements franciliens.

« Paris a fini par entraîner dans sa chute tout le reste de l’Ile-de-France. Petite comme grande couronne affichent désormais des prix en nette baisse (respectivement, -0,7% et -0,3% depuis deux mois) » , détaille le site spécialisé dans les estimations en ligne. Seules les Yvelines semblent pour l'heure échapper à cette tendance, avec un prix en hausse de 0,1 % sur cette période.

Bientôt sous la barre des 10 000 euros le m2 ?

Tous les autres départements sont marqués par un recul. On retrouve en tête le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis (-0,5 %), devant le Seine-et-Marne, le Val-d'Oise (-0,3%), les Hauts-de-Seine (-0,2%) et l'Essonne (-0,1%). Outre les appartements, les maisons ne permettent pas de compenser cette baisse. Leur prix est resté stable en périphérie de la capitale et a légèrement baissé (-0,1%) pour les plus éloignées.

« Les maisons qui tiraient le marché vers le haut depuis la crise sanitaire, connaissent elles aussi un coup d’arrêt » , résume l'étude. Ses auteurs rappellent par ailleurs que les délais pour conclure une transaction ont été rallongés dans l'ensemble des départements franciliens, au point d'augmenter de 20 jours par an en Seine-Saint-Denis. Selon certains experts, la capitale française pourrait passer en 2023 sous la barre symbolique des 10 000 euros le m2.