Immobilier: les prix devraient encore augmenter en 2022

Le manque de stock va créer des tensions et faire grimper les prix. (Pixabay / AlexanderStein)

Après une année remarquable, le stock d'appartements et de maisons à vendre s'amenuise. Les notaires estiment que les prix vont poursuivre leur hausse en 2022, avec de plus fortes tensionssur le marché en province. La hausse va osciller entre 8 et10 % sur l'année, selon les secteurs.

Le marché immobilier a battu des records en 2021. L'année va se terminer avec 1,198 million de transactions cette année contre 1,046 million en 2019 selon le bilan annuel présenté lundi 13 décembre par le Conseil supérieur du notariat (CSN). En 2022, les volumes de ventes devraient être plus conformes à une année normale, rapporte Le Parisien . Dans le même temps, les prix vont encore augmenter.

Des hausses plus fortes en province

En raison d'une forte demande, les prix de l'immobilier étaient en hausse en 2021. Sur un an, fin octobre, les prix des appartements ont augmenté en France de 5,2 %, et de +9 % pour les maisons. La tendance va se poursuivre l'an prochain et s'intensifier dans certaines régions. Le manque de stock va créer des tensions et faire grimper les prix, selon les notaires.

Les hausses seront plus importantes en province qu'à Paris concernant les appartements dans l'ancien, selon les projections à fin janvier 2022 :« La hausse devrait rester contenue à + 1 % pour l’Ile-de-France sur l’année et comprises entre +8 % et +9 % pour la province ». Sur l'ensemble du territoire, la hausse devrait atteindre environ 5 %.

Des demandes mais pas de biens

Les écarts entre province et Ile-de-France sont moins importants pour les maisons anciennes. Ainsi, les notaires estiment que la hausse sera comprise « entre 10 % et 11 % en province et + 8 % en Île-de-France » en glissement annuel à fin janvier.

La demande ne faiblit pas en France, mais les stocks se réduisent. C'est un sujet d'inquiétude. « Les biens mis en vente ces dernières années, depuis trois ou quatre ans, ont tous été vendus et le marché de la construction n’est pas en bonne forme… », précise Thierry Delesalle, notaire en charge des statistiques immobilières de Paris et d’Île-de-France. « Il faut beaucoup de temps pour reconstituer les stocks », explique l'expert qui évoque « un rebond moyen ». La hausse moyenne devrait atteindre 8 à 9 % et aller jusqu'à 10 % sur le littoral.