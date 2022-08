Immobilier : les prix dans les stations balnéaires ont explosé depuis la crise sanitaire

Dans les 480 communes étudiées par la Fédération nationale des agents immobiliers, le prix moyen du mètre carré a ainsi atteint 4 467 euros le 1er juin 2022. (ELG21 / Pixabay)

A la suite de la crise sanitaire, de plus en plus de Français sont à la recherche d'espace et de grand air, que ce soit pour y vivre ou en qualité de résidence secondaire. Résultats, les prix de l'immobilier dans les stations balnéaires ont explosé.

L'idée d'acheter une maison ou un appartement en bord de mer séduit de plus en plus de Français. Qu'il s'agisse d'y vivre ou d'y passer ses vacances. D'autant plus depuis la crise sanitaire et la généralisation du télétravail. Conséquence, les prix de l'immobilier dans les communes du littoral se sont envolés, comme le révèle une étude de la FNAIM, relayée par nos confrères des Echos , mercredi 3 août.

Dans les 480 communes étudiées par la Fédération nationale des agents immobiliers, le prix moyen du mètre carré a ainsi atteint 4 467 euros le 1er juin 2022, contre 3 020 euros dans le reste de la France. Soit une augmentation des prix de 13 % sur un an dans ces communes, contre 7,7 % dans l'ensemble du territoire.

L'effet Covid

Selon l'étude de la FNAIM, l'effet Covid serait la principale raison de cette flambée des prix de l'immobilier dans les stations balnéaires. Pour preuve, entre avril 2018 et mars 2020, une hausse de 6,9 % y avait été enregistrée. Alors que de mai 2020 à avril 2022, les prix y ont bondi de 24,2 %.

Ainsi, c'est dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nouvelle-Aquitaine que les prix sont désormais les plus élevés, avec respectivement 5 429 et 5 307 euros le mètre carré au 1er juin. Viennent ensuite les Pays de la Loire (4 393 €/m²), la Corse (4 292 €/m²), les Hauts-de-France (3 796 €/m²), l'Occitanie (3 638 €/m²), la Bretagne (3 467 €/m²) et la Normandie (3 440 €/m²).

Forte accélération sur les littoraux Nord-Ouest

Toutefois, selon la FNAIM, « un début de rattrapage semble s'amorcer pour les littoraux du Nord-Ouest, avec une forte accélération des prix sur le littoral en Bretagne et dans une moindre mesure en Pays de la Loire, en Normandie et dans les Hauts-de-France » . En effet, durant les deux années précédant la crise sanitaire, les prix y avaient augmenté entre 5 et 10 %, alors que pour les deux années suivantes, les augmentations sont comprises autour de 30 %.

Résultat, à ce jour, le mètre carré est à 6 253 euros à l'Île-aux-Moines (Bretagne), 6 379 euros à Deauville (Normandie), 8 211 euros au Touquet (Hauts-de-France) ou encore 11 729 à Lège-Cap-Ferret (Nouvelle-Aquitaine). Il atteint 16 581 euros à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Var), tarif le plus élevé en PACA.