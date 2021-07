Immobilier : les coûts des rénovations et des constructions bondissent

Attention à la hausse des coûts de la construction et leur incidence si vous faites des travaux de rénovation ( Crédits :© Kurhan - stock.adobe.com)

La crise du Covid-19 s'est étendue à tous les domaines, avec des effets parfois inattendus. Dans le secteur du bâtiment, ce sont les prix de certains matériaux qui grimpent en flèche depuis plusieurs mois.

Vous envisagez de faire des travaux chez vous ? Vous souhaitez faire construire votre future maison ? Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour de tels projets. La raison ? Des augmentations à répétition qui touchent une grande variété de matériaux, notamment le bois, le métal ou encore le PVC. Des hausses que les artisans répercutent inévitablement sur leurs clients. Alors, faut-il signer un devis ou un contrat de construction en ce moment ?

PVC, acier, bois... pourquoi le prix des matériaux flambe-t-il ?

Depuis plusieurs mois, l'activité économique de la France retrouve de sa vigueur. Une bonne nouvelle qui concerne aussi d'autres pays d'Europe et du monde, en particulier la Chine et les Etats-Unis. Avec autant de demandes d'un coup, l'approvisionnement en matériaux se retrouve sous tension. Pour les entreprises du bâtiment, c'est la double peine. Elles sont amenées à payer plus cher leurs matières premières, tout en subissant des délais de livraison à rallonge. C'est particulièrement le cas du bois, de l'alu, de l'acier ou encore du PVC. Par extension, cela concerne tous les produits dérivés, par exemple les menuiseries (fenêtres, portes-fenêtres, volets, stores...), les panneaux de bois (contreplaqué, aggloméré, MDF...), etc.

Des hausses de prix qui dépassent parfois les 30 %

Depuis le début de l'année 2021, les hausses de prix s'enchainent. La Fédération Française du Bâtiment (FFB) constate que ces augmentations concernent de plus en plus de produits, tout en ajoutant un constat inquiétant pour les particuliers : "Les remontées du terrain confirment cet emballement avec des annonces de hausses régulièrement à +30 %, voire plus encore".

Les constructeurs de maisons individuelles ont une légère marge de manœuvre sur le foncier pour limiter l'impact sur le portefeuille des ménages, mais ce n'est pas toujours le cas. De manière générale, les marges des artisans et des entreprises du bâtiment sont très restreintes, comme le précise Julian Zapata, secrétaire général de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) Bretagne : "Dans un secteur où la marge moyenne des entreprises dépasse rarement les 3 à 5 %, des hausses de prix de cette nature-là sont forcément répercutées sur les devis".

Quid des délais pour construire ou rénover un logement ?

Non seulement plus chers, les matériaux nécessaires à la construction et à la rénovation des biens immobiliers sont aussi plus difficiles à obtenir. Les délais de livraison s'allongent dans tous les secteurs. Thierry Gesset-Parment, président de la Capeb Île-De-France et couvreur-zingueur, explique la situation pour un de ses chantiers : au lieu de 4 semaines de délai d'approvisionnement en temps normal, ce délai est désormais passé à 8 semaines. Pour les menuiseries, le problème est bien connu des professionnels du secteur. Chez illiCO travaux à Strasbourg, les délais normaux de 6 semaines ont aussi été multipliés par deux. Sans compter la pose, le délai pour réceptionner les produits commandés est maintenant de 12 semaines, soit près de 3 mois.

Signer dès maintenant ou attendre : un choix délicat

Partant de la situation actuelle, il peut être tentant d'envisager de décaler son projet immobilier, qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une construction. Mais la réponse est difficile à donner. Même les professionnels du secteur ne savent pas à quoi s'attendre dans les prochains mois : de nouvelles hausses ? Une stabilisation des prix ? Des baisses avec un retour à la normale des conditions d'approvisionnement ? Le secrétaire général de la Capeb Bretagne résume la situation : "nous n'avons pas de visibilité sur la sortie de cette situation. Nous sommes tributaires de la demande des autres pays, en Europe, en Chine ou aux Etats-Unis. Nous ne connaissons pas non plus les délais nécessaires pour restructurer les filières et reconstituer des stocks. Nous ne pouvons pas conseiller aux particuliers de différer leurs projets, nous n'avons aucune certitude que les prix retrouveront leur niveau d'avant Covid". Autre nuage noir à l'horizon pour tous ceux qui doivent souscrire un crédit immobilier : une possible remontée des taux d'intérêt immobiliers dans les prochains mois, déjà entamée par certaines banques qui ont augmenté leurs barèmes de 0,10 %.