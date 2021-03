Immobilier : les confinements et le télétravail ont modifié les critères des acheteurs

Les candidats à l'achat se tournent désormais vers des villes avec moins de 20 000 habitants. (illustration) (Pixabay / Harry Strauss)

Les priorités des acheteurs immobiliers ont évolué depuis 2020, selon une enquête de SeLoger. Ils recherchent davantage des maisons situées dans des villes de moins de 20 000 habitants. La région Ile-de-France est désormais. En quête d'espace et de verdure, les candidats à la propriété comptent aussi trouver la fibre optique dans le logement qu'ils convoitent.

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, le marché immobilier a évolué. Les acheteurs n'ont plus les mêmes critères. Ils quittent les grandes villes pour des communes plus petites afin de gagner en espace et en verdure. En mai 2020, les villes de moins de 20 000 habitants ne concentraient que 16 % des recherches, rapporte Capital.

Quitter Paris

Désormais, près de la moitié des acquéreurs (48 %) recherchent des biens dans ce type de ville. Un tiers d'entre eux orientent leurs recherches vers des communes allant de 2 000 à 20 000 habitants. Le reste (15 %) préfère viser des zones très rurales et des communes avec moins de 2 000 habitants. En mai dernier, ils n'étaient que 4 % dans ce cas.

Conséquence : l'Ile-de-France est boudée par les acheteurs. Les recherches y ont baissé de 8 % en un an sur SeLoger. Un Francilien sur quatre envisage de quitter la région pour s'installer en zone rurale. Le Centre-Val-de-Loire, la Bourgogne-Franche-Comté mais surtout Normandie les attirent, selon l'enquête. Cette dernière est la région la plus attractive de France cette année.

Les effets du télétravail

Les maisons sont au cœur des nouvelles recherches. Elles concentrent 53 % des recherches contre 46 % l'année précédente. Les espaces extérieurs sont également un critère, notamment pour les télétravailleurs, note Capital. Ils sont 35 % à vouloir trouver un bien avec un extérieur, contre seulement 28 % des non-télétravailleurs.

Parmi les autres critères de recherches, la présence d'une connexion Internet de qualité tient une bonne place. Il s'agit là d'un autre effet de l'essor du télétravail. Ainsi, 54 % des acheteurs prennent garde à ce que la fibre optique soit proposée dans la commune du bien convoité.