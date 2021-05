Immobilier : les communes en périphérie des grandes villes attirent de plus en plus

À Paris, Lyon et Lille, plus de la moitié des candidats à l'achat immobilier ont effectué des recherches en proche périphérie de leur ville actuelle. (illustration) (Pixabay / mastersenaiper)

Compte tenu de la situation sanitaire, les recherches de biens immobiliers ne se limitent plus au centre-ville des grandes métropoles. Les acheteurs se reportent désormais sur la périphérie. Le portail Bien'ici a déterminé quelles étaient les communes les plus ciblées autour des onze plus grandes métropoles françaises.

Stimulés par le développement du télétravail, les Français cherchent à quitter le centre des grandes villes pour s'installer en périphérie. Ils espèrent ainsi trouver des biens plus grands, dotés une pièce supplémentaire et d'un espace extérieur. Bien'ici s'est intéressée à cette tendance pour Capital.

La moitié des citadins concernés

Le portail immobilier a étudié les communes prisées par les candidats à la propriété autour des onze plus grandes métropoles françaises : Paris, Lyon, Marseille, Nice, Lille, Toulouse, Rennes, Nantes, Strasbourg, Montpellier et Bordeaux. Bien'Ici a d'abord identifié les personnes ayant fait des recherches dans ces grandes villes.

Le site a ensuite déterminé si ces candidats avaient prospecté dans des communes proches de ces villes. Résultat : à Paris, 51 % des acheteurs potentiels ont effectué des recherches de biens en banlieue. Dans d'autres villes, l'attrait pour la périphérie est plus flagrant encore. À Lyon, 59 % des candidats à l'achat ont effectué une telle recherche, et ils sont 56 % à Lille.

Les Rennais lorgnent vers Nantes

Autour de Paris, les villes attrayantes se situent dans les Hauts-de-Seine (Boulogne-Billancourt, Montrouge, Asnières-sur-Seine), en Seine-Saint-Denis (Montreuil) et dans le Val-de-Marne (Vincennes, Ivry-sur-Seine). Pour Nice, ce sont Cagnes-sur-Mer, Saint-Lauren-du-Var et Antibes qui récoltent le plus de recherches. À Lyon, le podium est composé de Villeurbanne, Sainte-Foy-lès-Lyon et Caluire-et-Cuire.

À Marseille, les recherches se tournent vers Allauch, Aubagne et La Ciotat. À Lille, Lomme, Hellemmes-Lille et Lillebonne l'emportent. À Toulouse, ce sont Colomiers, Tournefeuille et Balma qui intéressent les candidats tandis qu'à Rennes, les candidats vont jusqu'à regarder du côté de Nantes.

Enfin, à Strasbourg, le trio de tête est composé de Schiltigheim, Illkirch-Graffenstaden et Lingolsheim. Pour les Montpelliérains, Castelnau-le-Lez et un trio formés de Saint-Jean-de-Védas, Mauguio et Lattes suivent à égalité. Enfin, pour les Bordelais, ce sont Mérignac, Talence et Pessac qui sont ciblées.