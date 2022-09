Immobilier : les avantages de la nue-propriété

Avez-vous déjà pensé à acquérir un bien que vous n’aurez le droit ni d’occuper, ni de louer ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, il s’agit là d’un plan qui peut s’avérer excellent ! Il s’agit d’un investissement immobilier en nue-propriété, un moyen efficace de faire croître son patrimoine, ainsi qu’un outil performant d'optimisation fiscale. Découvrez dans les lignes qui suivent, quelles sont les caractéristiques et les avantages de la nue-propriété.

Les avantages de la nue-propriété - iStock-dejankrsmanovic

« Nue-propriété » : de quoi parle-t-on ?

Le terme de nue-propriété désigne un bien qui est divisé entre, d’une part un usufruitier (il peut l’occuper ou en retirer des revenus, par exemple en le mettant sur le marché locatif) et d’autre part, le nu-propriétaire (qui, lui, dispose du bien dans sa totalité à l’issue d’un certain délai.) On dit ainsi que ce bien a fait l’objet d’un démembrement. L’usufruit, n’est donc cédé que pour une période limitée dans le temps, à savoir : 10 à 20 ans dans le cadre d’un programme d’investissement classique, Jusqu’au décès de l’usufruitier si le bien a été acquis dans le cadre d’une vente viagère. A l’issue de cette période, on considère atteinte, l'extinction du démembrement de propriété, et le nu-propriétaire peut jouir du bien à sa convenance (y résider, le louer, le revendre, etc.)

Quels sont les avantages de ce type d’investissement ?

Si, en tant que placement sur le long terme, l'achat en nue-propriété s'adresse à des investisseurs possédant une bonne assise financière, il présente, pour autant, un avantage pécuniaire à l’achat. En effet, le bien, du fait de son démembrement, subit une décote moyenne d’environ 40% par rapport à un bien aux mêmes caractéristiques acquis en pleine propriété. La différence sur le prix d’achat sera à la charge de l’usufruitier, qui par ailleurs supportera les principaux frais liés au bien : son entretien et ses réparations ainsi que les charges de copropriété. Attention, il est cependant à noter que le nu-propriétaire pourra être sollicité en cas d’engagement de travaux importants, détaillés à l’article 606 du Code civil (gros murs et voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures, réparation des digues, murs de soutènement et clôtures). Si aucun de ces travaux ne doit être engagé durant la période de démembrement, le nu propriétaire n’aura aucun frais à assumer, tandis que son bien bénéficiera d’une valorisation mécanique, lui assurant un rendement stable et transparent. Lorsqu’il retrouvera la pleine propriété de son bien, il n’aura toujours aucun frais à débourser, et réalisera probablement une belle plus-value s’il décide de le revendre. Les derniers avantages - et non des moindres - sont fiscaux : si le bien a été acheté grâce à un emprunt bancaire, les intérêts seront déductibles des autres revenus fonciers. Enfin, dans le cas d’une transmission du bien, les droits de donation ne seront calculés que sur la valeur de la nue-propriété.