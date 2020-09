Immobilier : les achats de maison autour des grandes villes en forte hausse après le confinement

Les ventes de maisons en banlieue parisienne ont augmenté de 19,6 % au troisième trimestre 2020. (Pixabay / geralt)

La crise sanitaire liée au coronavirus a eu un impact sur les ventes de maisons autour des grandes villes. Les transactions immobilières de ce type de biens ont augmenté de près de 20 %. Les Parisiens ont notamment investi en banlieue, là où ils bénéficient de davantage d'espace. Certains ont même acheté sans visiter.

Le confinement aura laissé des traces sur le marché immobilier français. Les citadins fuient désormais les grandes villes et cherchent à acheter ailleurs, comme à Paris où les habitants se tournent vers la banlieue. C'est ce que révèlent les chiffres des transactions immobilières au troisième trimestre 2020 de Century 21, relayés par RTL.

Des profils divers candidats à l'achat

À Paris, où le prix du mètre carré atteint 10 527 euros, les transactions ont baissé de 17,9 %. Mais de l'autre côté du périphérique, les transactions concernant des maisons sont en hausse de 19,6 %. C'est dans le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne que le marché est le plus dynamique.

Les candidats à l'achat d'une maison sont pour la plupart des cadres de 30-40 ans ayant la possibilité de télétravailler et cherchant plus d'espace pour leur famille. Mais les primo-accédants employés et ouvriers sont aussi présents sur le marché. Un phénomène similaire à celui observé dans les années 1970, note RTL.

Des achats immobiliers sans visite

Des biens situés à moins de deux heures de Paris deviennent désormais des cibles pour les acheteurs. Signe de cet exode urbain, des maisons en vente à Dreux (Eure-et-Loir) depuis deux ans sont parties très vite à la fin du confinement.

L'achat s'est conclu en quelques heures et sans visite, selon les agents immobiliers de Dreux. Ce sont des couples parisiens qui sont derrière ces achats rapides. Par ailleurs, cette accélération visible sur le marché de la résidence principale n'a pas eu d'égale pour les résidences secondaires. Sur ce marché-là, les spécialistes n'ont pas noté d'effet post-confinement.