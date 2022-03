Immobilier : le regroupement de crédits a le vent en poupe chez les emprunteurs

Cette solution permet d'engager un nouveau prêt ou des travaux sans alourdir ses mensualités à rembourser. (illustration) (Pixabay / wir_sind_klein)

De plus en plus de Français ont recours au regroupement de crédits. Cette solution permet de réduire les mensualités d'un ou plusieurs prêts en allongeant la durée de l'emprunt. Cela permet aux ménages les plus modestes d'avoir accès au crédit ou aux autres de financer des travaux.

Une solution existe pour abaisser les coûts de plusieurs prêts : le regroupement de crédits. Cette solution, qui consiste à rassembler toutes les mensualités dues pour les rembourser sur une plus longue période à des taux plus bas, est de plus en plus prisée rapporte Capital . Depuis 2019, le nombre de regroupements de crédits a augmenté de 20 %, selon les chiffres de Meilleurtaux.

Un nouvel outil pour piloter son budget

Le regroupement de crédits représente un avantage maintenant que les règles concernant les prêts sont plus strictes. Depuis le 1er janvier, les banques ont en effet interdiction d'octroyer un prêt si les mensualités de remboursement dépassent 25 % des revenus nets avant impôts du demandeur. Certains dossiers sont ainsi écartés, mais le regroupement de crédits peut représenter une solution.

« Ce n'est clairement plus une solution de fin de route , analyse Cécile Roquelaure, directrice des études du courtier Empruntis. Ce mécanisme est devenu un outil comme un autre pour piloter son budget. Il permet par exemple de financer des travaux sans alourdir sa mensualité, mais en renchérissant le coût du crédit. » En un an, Empruntis a traité 17 % de dossiers de regroupement en plus.

Les taux bas qui sont en vigueur actuellement favorisent la mise en place de cette méthode de prêt. Le ménage est protégé grâce au taux d'usure, fixé à 2,41 % au premier trimestre 2022, et qui reste abordable. Pour en profiter, il faut cependant que 60 % du regroupement de crédits concernent un prêt immobilier. Si ce n'est pas le cas, c'est le taux d'usure des prêts à la consommation – moins intéressant – qui s'applique.