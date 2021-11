Immobilier : le nouveau diagnostic de performance énergétique relancé avec un logiciel corrigé

Des « anomalies » avaient été repérées sur le logiciel permettant de donner une note énergétique aux logements. (illustration) (Pixabay / OpenClipart-Vectors)

Après une interruption de quelques mois, les nouveaux diagnostics de performance énergétique (DPE) ont repris début novembre. Le logiciel permettant de donner une note à un logement a été corrigé pour être plus fiable. Les professionnels du secteur et les propriétaires avaient tiré la sonnette d'alarme cet été en constatant des erreurs de notation.

Après un faux départ en juillet, les nouveaux diagnostics de performance énergétique (DPE) sont de retour cette semaine. Des correctifs ont été apportés pour fiabiliser ce pilier de la loi Climat et résilience. Depuis le 1er juillet, le DPE n'est aussi plus informatif mais opposable, avec un mode de calcul non plus basé sur les factures d'énergie mais sur les caractéristiques du bâtiment.

Un logiciel corrigé

Les professionnels du diagnostic et les propriétaires ont cependant vite tiré le signal d'alarme. Des « anomalies » ont été remarquées dans les premiers diagnostics effectués cet été. L'édition de DPE pour les logements construits avant 1975 a été suspendue fin septembre et a repris le 1er novembre avec des correctifs.

Ainsi, un appartement de 80 m² dans un immeuble haussmannien du 18e arrondissement de Paris avait reçu la note G en septembre. Quelques semaines plus tard, avec le logiciel corrigé, les mêmes données énergétiques l'ont fait monter d'un cran. L'estimation de coûts annuels d'énergie du logement, une information qui accompagne le DPE, a quant à elle chuté de 500 € environ.

Une loi avec des enjeux importants

Le ministère du Logement estime à 80 000 le nombre de DPE sur des logements construits avant 1975 ayant reçu la note F ou G cet été. Les diagnostics seront « refaits de manière automatique » sans frais pour les propriétaires. Dans le cas d'une note D ou E, le propriétaire pourra demander une réédition, sans frais non plus.

« On va être très vigilant », a indiqué Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM). « Il y a quand même des enjeux importants d'obligations, de rénovation, d'interdiction de louer. Ce n'est pas anodin. » Pilier de la transition énergétique avec la loi Climat et résilience qui fait la chasse aux « passoires thermiques ». Le DPE doit donc être fiable.

L'impact de ce nouveau DPE est très attendu, même s'il n'a pour l'instant pas produit d'effet avec « l'euphorie » des ventes cet été. « On a quand même des banques qui ont refusé des financements de [logements classés] G », note Jean-Marc Torrollion. Côté bailleurs, « la prise de conscience arrive », constate le président de la FNAIM.