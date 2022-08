Immobilier : le métavers lui aussi touché par les fluctuations du prix des logements virtuels

Le métavers a vu le prix de son foncier virtuel dévisser de près de 90% en 2022. Photo d'illustration. (JESHOOTS-com / Pixabay)

Après deux ans de croissance intense, les prix de l'immobilier dans le métavers se sont effondrés en 2022. Si ces chutes sont liées à celles des cryptomonnaies, la bulle spéculative du marché semble aussi bien avoir éclaté. Certaines entreprises continuent cependant à miser sur le métavers.

Si les prix de l’immobilier continuent de grimper dans le monde réel, ils se sont récemment effondrés dans le métavers. Après deux années de fonctionnement marquées par une envolée les prix des terrains de 879%, le prix de vente moyen des surfaces a respectivement chuté de 84% et de 90% en 2022 sur les deux grandes plateformes Decentraland et The Sandbox, selon les chiffres de WeMeta, relayées par le site Les Echos .

Une bulle spéculative

Le prix du mètre carré a quant à lui baissé de 78% sur Decentraland et de 70% sur Somnium Space depuis janvier. La bulle spéculative immobilière qui a animé le métavers pendant deux ans semble bel et bien avoir éclaté.

Le nombre de traders et de spéculateurs est d’ailleurs passé de 9 000 à 600 entre avril et juillet. Sur The Sandbox, ces derniers continuent cependant de gagner de l’argent à travers la spéculation à court terme, en achetant et revendant rapidement un bien, dans 88% des cas, contre 98% entre 2020 et 2021. Les ventes sont à leur plus bas depuis 2020.

Des cryptomonnaies en baisse

Cet effondrement du métavers serait avant tout lié à la chute des valeurs des cryptomonnaies. Les cryptomonnaies de Decentraland et de The Sandbox ont par exemple perdu 66% et 75% de leur valeur en 2022. Mais le prix des terrains a aussi en lui-même baissé, du fait de valorisations excessives ayant finalement dissuadé les acheteurs.

Selon l’entreprise Technavio, le marché de l’immobilier dans le monde virtuel atteindra malgré tout les 5,4 milliards en 2026. Le Bored Ape Yacht Club (BAYC) et ses personnages sous forme de singe en NFT, ont d’ailleurs ouvert leur propre espace dans le métavers, baptisé Otherside. Après une prévente en mai qui a rapporté 320 millions de dollars, les transactions ont atteint le milliard de dollars en août, soit plus que The Sandbox et Decentraland depuis leur création. De quoi, peut-être, relancer le marché.