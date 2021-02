Immobilier : la hausse des prix n'a pas été compensée par la baisse des taux, en 20 ans

Le pouvoir d'achat immobilier était passé d'environ 100 mètres carrés en 1999 à 60 mètres carrés en 2008, ce qui représentait une chute de 42 %. (PIXABAY / moerschy)

Selon une étude des notaires de France, le pouvoir d'achat immobilier a chuté de 13 % en 20 ans. Celui-ci a connu une large baisse jusqu'en 2008, avant d'augmenter jusqu'en 2019 grâce à la baisse des taux d'intérêt et l'allongement des crédits, sans toutefois être compensé.

La baisse des taux immobiliers sur les vingt dernières années et l'allongement des durées de crédits n'ont pas suffi à compenser la hausse des prix des biens mis en vente, selon une étude des notaires de France publiée ce vendredi et relayée par BFM Immo. Si depuis dix ans le pouvoir d'achat immobilier a progressé, il avait cependant largement régressé entre 1999 et 2008. Le recul avait ainsi atteint 13 %.

Le pouvoir d'achat a augmenté depuis 2008

Le pouvoir d'achat immobilier était passé d'environ 100 mètres carrés en 1999 à 60 mètres carrés en 2008, soit une chute de 42 %. Non seulement les prix des biens étaient en hausse (+89 % entre 1999 et 2008) mais les taux de crédits atteignaient en moyenne entre 3,7 % et 5,9 %.

Durant les années qui ont suivi, à l'exception de 2011, le pouvoir d'achat immobilier a progressé pour les Français. Alors qu'ils pouvaient acheter 60 mètres carrés en 2008, un même budget en 2019 leur permettait d'acheter un bien de 90 mètres carrés. Cette progression de 49 % est cependant insuffisante pour compenser la baisse précédente de pouvoir d'achat, commente la chaîne d'information.

Des disparités régionales

En Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le pouvoir d'achat immobilier est le plus faible en 2019, avec respectivement 52 et 62 mètres carrés. L'Aquitaine (87 m2), le Rhône-Alpes (88 m2) et le Languedoc-Roussillon (93 m2) suivent. À l'exception de cette dernière région, ce sont les parties du territoire où les revenus sont les plus élevés. Les régions au plus fort pouvoir d'achat sont le Limousin (176 m2), la Champagne-Ardenne (150 m2) et la Bourgogne (148 m2).