Immobilier : la chute des ventes dans l'ancien accentue la baisse des prix

Le marché de l'immobilier résidentiel est entré dans une nouvelle ère. La chute des ventes de logements anciens freine les prix, surtout en Ile-de-France. La province résiste encore un peu, provisoirement.

Les derniers indices des notaires établis avec l’Insee, publiés le 30 mai, indiquent qu’au premier trimestre 2023, les prix des logements anciens en France baissent pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2015 en moyenne nationale, avec un repli de 0,2% sur trois mois.

La chute des ventes joue un rôle déterminant dans ce recul des prix de l'ancien. Au premier trimestre 2023, le volume annuel de transactions a en effet continué de décroître. Fin mars, le nombre de ventes de logements anciens réalisées au cours des douze derniers mois est estimé par les notaires de France à 1.069.000, après 1.115.000 fin décembre 2022.

L'environnement s'est tendu

La tendance baissière se manifeste désormais dans toutes les régions. Du fait de la hausse des taux d'intérêt des crédits immobiliers depuis plus d'un an, «l’environnement s’est profondément transformé et tendu au cours des derniers mois », reconnaît Elodie Frémont, notaire à Paris, porte parole de la Chambre des notaires du Grand Paris, qui constatent dans leur région une chute très sensible des ventes en 2023.

En Île-de-France, les prix moyens des logements anciens baissent pour le deuxième trimestre consécutif : -1,1 % au premier trimestre 2023, après -0,5 % au quatrième trimestre 2022. Sur un an, les prix des logements anciens en Île-de-France reculent aussi de -0,6 % à fin mars 2023,