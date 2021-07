Immobilier : la Bretagne connaît une hausse de 12,4 % de ses prix sur le mètre carré

Cette région dépasse la côte atlantique en termes d'augmentation du prix du mètre carré. (Pixabay / designermikele)

Les prix de l'immobilier sur le littoral français ont augmenté sur les deux dernières années de près de 5 %. Il existe de fortes disparités de prix entre les régions et à l'intérieur même des régions.

Les prix de l'immobilier en bord de mer sont en hausse depuis deux ans. Entre le 1er juin 2019 et le 1er mars 2021, les prix ont grimpé de 4,8 % avec des disparités selon les côtes, rapporte Les Échos. Le littoral atlantique domine le podium.

La Bretagne surpasse les autres régions en termes de hausse

C'est en Bretagne que la hausse est la plus franche (+ 12,4 %), devant la côte atlantique qui va de la frontière espagnole à la Vendée (+ 9,4 %) et plus loin la Manche (+ 6,4 %). D'autres littoraux ont subi des hausses supérieures à la moyenne : les prix ont augmenté de 6,2 % en Languedoc-Roussillon et de 5 % en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Toutefois, c'est dans cette dernière région que le prix moyen des logements est le plus élevé (4.962 euros le mètre carré) avec des disparités entre Saint-Jean-Cap-Ferrat d'un côté (13.997 euros par mètre carré) et La Ciotat (4.450 euros par mètre carré). Les logements sont plus accessibles sur les côtes du Languedoc-Roussillon comme à Collioure (4.068 euros) ou La Grande-Motte (4.082 euros). Les prix sont divisés par deux si on opte pour Torreilles (2.184 euros), dans les Pyrénées-Orientales.

Plus de 7 000 euros par mètre carré pour un bien à l'île de Ré

Sur la façade atlantique, entre Arcachon et le Pays basque, difficile de trouver des biens immobiliers inférieurs à 5.500 euros le mètre carré, prévient Les Échos. Plus haut, sur l'île de Ré, le tarif dépasse les 7.000 euros. Mais un peu plus en dessous de La Rochelle, les prix s'allègent à Châtelaillon-Plage (4.126 euros) ou encore Fouras (3.687 euros).

La partie du littoral français la plus abordable se trouve en Bretagne et dans la Manche. À côté de Deauville (5.396 euros le mètre carré) ou Le Touquet (6.073 euros), les prix atteignent en moyenne 1.700 euros à Dieppe ou au Tréport. En Bretagne, si les prix sont bien souvent au-dessus des 4.000 euros, une maison se négocie en moyenne à 1.792 euros à Plouguerneau.