Immobilier et emploi : voici le palmarès des villes où il fait bon vivre et travailler

Mulhouse est en tête du palmarès (illustration). (Pixabay / NRay91)

Meilleurtaux et Meteojob ont établi le palmarès des villes où il fait bon vivre et travailler, en tenant compte des opportunités en matière d'emploi CDI et du pouvoir d'achat immobilier. Mulhouse, Aix-en-Provence et Lille sont en tête.

Avec la crise sanitaire et les confinements, de plus en plus de Français réfléchissent à changer de vie ou, tout du moins, de lieu de vie. Pour les aider, Meteojob et le courtier Meilleurtaux ont dressé un palmarès des villes où il fait bon vivre et travailler, relayé par Le Parisien.

Pour cela, deux critères ont été retenus. Tout d'abord, le « pouvoir d'achat immobilier », soit le nombre de m² que l'on peut acheter en faisant un emprunt. Il a été obtenu en comparant le prix de l'immobilier par rapport au salaire médian de la ville. Puis, pour évaluer marché de l'emploi, les auteurs de l'étude ont tenu compte du nombre d'offres de CDI à la mi-octobre.

Mulhouse en tête

La première ville de ce classement est Mulhouse. La sous-préfecture du Bas-Rhin a de beaux atouts. C'est davantage le critère immobilier qui place la ville dans cette bonne position, avec un m² à 1 845 euros. Un acquéreur médian peut espérer 85 m². Côté emploi, la ville propose 0,84 offre en CDI pour 100 habitants.

Aix-en-Provence se positionne à la deuxième place, offrant aux nouveaux arrivants 1,35 CDI pour 100 habitants. Mais attention, le marché immobilier est tendu. Le même acheteur devra cette fois se contenter de 34 m². A Lille, qui complète le podium, on peut espérer davantage d'espace (43 m²) mais moins d'offres de CDI (1 pour 100 habitants).

Marseille et Montpellier à la traîne

Rouen et Saint-Etienne complètent le top 5. La préfecture de la Loire tire son épingle du jeu avec un prix au mètre carré très bas. Un acquéreur médian peut s'offrir un logement de 102 m², mais ne pourra compter que sur 0,4 CDI pour 100 habitants.

En queue de classement, on trouve plutôt des grandes villes. A Paris, les opportunités d'emploi sont là avec 0,7 CDI pour 100 habitants mais un travailleur médian ne peut s'offrir que 15 m². Montpellier et Marseille sont encore plus bas dans le palmarès. Dans les deux villes du sud, les rares opportunités d'emploi s'ajoutent à des prix élevés dans l'immobilier.