Immobilier en Nouvelle-Aquitaine : en 2023, le marché n'a pas sombré grâce aux villes moyennes

Le marché de l'immobilier a connu une année 2023 très délicate avec une baisse de 22 % des transactions (875 000 ventes contre 1,13 million en 2022). Les taux d’intérêt ont culminé à 4,26 % en décembre 2023, rendant l'accès au crédit quasi impossible pour de nombreux Français.

Une situation contrastée en Nouvelle-Aquitaine

L'Observatoire de l'activité immobilière 2023 de Guy Hoquet a toutefois révélé une situation contrastée en Nouvelle-Aquitaine, rapporte Sud-Ouest . En effet, alors que les prix de l'immobilier ont stagné voire baisser dans les grandes villes, ils ont augmenté dans les villes moyennes en raison d'une hausse de la demande.

Un phénomène « stimulé par le télétravail et la recherche de logements plus abordables. [Les villes moyennes] ont gagné en attractivité […] parce qu’elles offrent un équilibre entre qualité de vie et accessibilité des services » , a décrypté Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet.

Ainsi, des villes comme Biarritz (+1,6 %), La Rochelle (+4,6 %), Pau (+3,9 %) ou Mont-de-Marsan (+2,5 %) ont vu les prix grimper. A contratrio, Bordeaux a enregistré une baisse de 0,2 %.

Des disparités entre le littoral et les terres

En outre, des disparités ont subsisté entre le littoral et les terres. Sur les côtes, les prix des appartements sont restés élevés comme à Biarritz (9 334 euros au m²) ou à La Rochelle (5 762 euros au m²). Les prix sont plus abordables dans les terres comme à Mont-de-Marsan (2 284 euros du m²) ou à Pau (2 494 euros). Le constat est similaire pour les maisons.

Les taux d'intérêt élevés et l'inflation ont par ailleurs plombé le pouvoir d'achat immobilier des potentiels acquéreurs. Avec un budget de 200 000 euros, en 2023, on pouvait acquérir seulement 21,4 m² à Biarritz (-0,3 %), tandis qu'à Mont-de-Marsan (-2,3 %), il était possible d’obtenir 94,2 m².