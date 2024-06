Immobilier en Ile-de-France : voici les départements où les prix dégringolent le plus vite

En région parisienne, les prix de l'immobilier s'effondrent. (illustration) (Sadnos / Pixabay)

La dégringolade des prix de l'immobilier se poursuit en Ile-de-France. Ce jeudi 27 juin, les Notaires du Grand Paris ont dévoilé leurs chiffres sur la période février - avril 2024, rapporte Capital . Et le constat est sans appel : - 8% pour les appartements et - 8,4% pour les maisons par rapport à la même période en 2023.

Les taux des crédits immobiliers, toujours très élevés, expliquent en partie cette tendance. Les acquéreurs perdent en pouvoir d'achat et les vendeurs sont contraints de revoir leurs ambitions à la baisse. La chute des transactions, -23% sur un an, illustre aussi cette profonde crise que traverse le secteur de l'immobilier dans la région francilienne.

Une chute des prix généralisée

Certains territoires s'en tirent mieux que d'autres. Pour les maisons, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis ou encore la Seine-et-Marne affichent ainsi une baisse des prix comprise entre 7 et 8 %, tandis que dans le Val-de-Marne, les prix ont chuté de 9,1% sur un an. Le prix moyen d'une maison va de 255 000 euros en Seine-et-Marne à 645 600 euros dans les Hauts-de-Seine en passant par 401 400 euros dans les Yvelines ou 297 800 en Seine-Saint-Denis.

Pour les appartements, c'est en petite couronne que les prix ont le plus dégringolé : -9 % dans les Hauts-de-Seine, - 8,3 % en Seine-Saint-Denis, - 8,1 % dans le Val-de-Marne. En grande couronne, la baisse est plus mesurée : - 6,5 % en Seine-et-Marne, - 6,6 dans le Val-d'Oise ou encore - 7% en Essonne. Le prix moyen du m² va de 2 770 euros en Seine-et-Marne et en Essonne à 5 900 euros dans les Hauts-de-Seine en passant par 2 880 euros dans le Val-d'Oise ou 4 720 euros dans le Val-de-Marne.