Immobilier en Ile-de-France : la hausse des prix ralentit pour les maisons et appartements

Sur un an, la hausse des prix des maisons en petite et grande couronne atteindra 6 %. (illustration) (Pixabay / AlexanderStein)

Le prix des appartements et des maisons situés en Ile-de-France amorce une baisse depuis octobre 2021, selon les prévisions des notaires du Grand Paris. Les tarifs du marché immobilier dans la région vont se stabiliser en février prochain concernant la petite couronne et n'augmenter que légèrement en grande couronne, selon les experts.

Les notaires du Grand Paris ont livré leurs prévisions à venir pour le marché immobilier en Ile-de-France. Le prix des appartements devrait se stabiliser dans les prochains mois. Dans le détail, il va stagner en petite couronne et augmenter faiblement dans la grande couronne, rapporte BFMTV .

Des centaines d'euros économisées

De février 2021 à février 2022, les prix auront sûrement augmenté de 1 % en moyenne (1,7 % en petite couronne et 4 % en grande couronne). Le prix moyen d'un appartement est estimé à 6 750 € le mètre carré en Ile-de-France en février 2022, contre 6 830 € le mètre carré en octobre dernier.

En petite couronne, la baisse entre octobre 2021 et février 2022 est estimée à 110 € du mètre carré. Les acheteurs peuvent économiser 150 € par mètre carré les Hauts-de-Seine, 110 € dans le Val-de-Marne et 50 € en Seine-Saint-Denis, où le prix au mètre carré est par ailleurs beaucoup plus faible que dans les autres départements (légèrement supérieur à 4 000 €/m²).

Concernant les maisons, biens davantage convoités que les appartements depuis la pandémie de Covid-19, la hausse des prix atteindra 6 % en petite comme en grande couronne. Mais comme pour les appartements, les prix au mètre carré vont amorcer une baisse par rapport à octobre dernier. Pour l'ensemble de l'Ile-de-France, le prix au mètre carré va baisser de 1 100 € en moyenne.