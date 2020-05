Immobilier : des « passeports » de solvabilité, la solution des courtiers pour relancer le marché

Pour dynamiser le secteur immobilier, les professionnels ont ressorti les passeports permettant de valider la solvabilité des acheteurs. Ces documents, apparus pendant la crise immobilière de 2012, permettent de rassurer les vendeurs et ainsi faciliter les transactions.

La crise sanitaire liée au coronavirus a mis un coup d'arrêt au marché immobilier. Pour relancer l'activité, les professionnels du secteur ont mis en place une nouvelle mesure. Certains acteurs de l'immobilier vont ainsi proposer des certificats de solvabilité aux futurs acquéreurs, rapporte Le Parisien. Présentés sous forme de passeports, de certificats ou d'attestations, ces documents, que l'acheteur peut obtenir gratuitement, visent à rassurer les vendeurs.

Des documents apparus pendant la crise de 2012

Ces passeports ont été mis en place pour la première fois en 2012, pendant la crise immobilière. Ils se sont avérés être « un excellent outil de relance du marché grippé », indique au Parisien Sandrine Allonier, porte-parole du courtier Vousfinancer.com, qui propose ces passeports.

En évaluant 5 000 dossiers sur leur capacité d'emprunt entre le 17 mars et le 11 mai, Vousfinancer.com a pu établir 1 000 passeports. Ce document rassure le vendeur mais aussi les agents immobiliers, qui n'organiseront pas des visites pour rien.

Le passeport n'est pas un document officiel

Pour obtenir son passeport, l'acquéreur doit fournir ses trois derniers bulletins de paie, ses trois derniers relevés bancaires, son dernier avis d'imposition et un justificatif d'apport en capital (relevé de livret A, LDDS etc.), précise le quotidien francilien. Sa capacité d'emprunt est alors calculée en tenant compte des critères d'âge et de situation professionnelle.

Mais attention, ce document n'a aucune valeur légale et ne se substitue pas à une demande de prêt à un établissement bancaire.