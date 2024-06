Immobilier : des appartements mis en vente aux enchères à Marseille à des prix très attractifs

A Marseille, 19 biens ont été mis aux enchères par le tribunal judiciaire. (fred2600 / Pixabay)

Face à la hausse des prix de l'immobilier, acheter un logement aux enchères peut être la solution pour réaliser une bonne affaire. A Marseille (Bouches-du-Rhône), 19 biens ont été mis aux enchères par le tribunal judiciaire, rapporte actu Marseille .

A partir de 141 euros le m²

Les prix de départ affichés sont plus qu'intéressants. A titre d'exemple, une villa de 111 m² située dans le 10e arrondissement, comprenant une piscine et un garage a un prix de départ de 105 000 euros, soit 940 euros le m².

Dans le 14e arrondissement, rue Henri Maulini, un appartement 3 pièces de 58 m² affiche un prix de départ de 20 000 euros, soit 343 euros le m². Le moins cher des biens est un appartement situé traverse des Rosiers (14e arrondissement). Mesurant près de 50 m², il se trouve au premier étage d'un immeuble et possède une cave. Son prix de départ est de 7 000 euros (141 euros le m²). L'ensemble des annonces est consultable sur le site des enchères publiques .

Se rapprocher d'un avocat

Les personnes intéressées peuvent demander des renseignements sur les biens. Il est aussi possible, et conseillé, de les visiter. Ces visites sont effectuées par un huissier de justice, à une date et heure fixées à l'avance.

« Si vous êtes intéressé par l’acquisition d’un bien vendu aux enchères, il vous faudra prendre contact avec un avocat inscrit au barreau dans le ressort duquel le bien est mis en vente. Cela est obligatoire, car c’est l’avocat qui, le jour de l’audience, parlera en votre nom » , peut-on lire sur le site des enchères publiques. Les ventes ont lieu au tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge d'exécution.