Immobilier : de plus en plus de loyers impayés en France ?

La recrudescence des loyers impayés serait notamment causée par l’augmentation générale des prix due à l'inflation. (Pixabay / Mastersenaiper)

Certains acteurs du parc locatif privé ont récemment fait part de taux d’impayés élevés, craignant une hausse générale des loyers impayés à la faveur de l’inflation et de l’augmentation des prix de l’énergie. À l’inverse, d’importants bailleurs publics ont noté une baisse du taux d’impayés par rapport au fort de la crise sanitaire.

Le contexte global d’inflation et l’augmentation des prix de l’énergie consécutive de la guerre en Ukraine fait actuellement craindre à certains acteurs de l’immobilier une hausse du taux de loyers impayés, rapporte Le Parisien samedi 23 avril. Arnaud Hacquart, le président d’Imodirect, une plate-forme de gestion locative, a en effet d’ores et déjà remarqué un taux d’impayés de 3% sur 2 000 biens gérés, soit trois fois plus qu’avant la crise.

Une situation inquiétante

D’après lui, cette hausse du taux d’impayés pourrait par ailleurs se faire davantage ressentir hors des grandes villes, les ménages étant déjà soumis à d'importantes contraintes financières. « On craint que ça n’aille pas en s’améliorant avec l’arrêt des aides, l’inflation et les conséquences de la guerre en Ukraine » , a-t-il affirmé.

Une crainte partagée par le courtier en assurances immobilières Odealim, qui estime « fort probable » la hausse récente des impayés. Le courtier ne dispose cependant pas encore de données sur la situation actuelle. Aucune donnée non plus pour la Fondation Abbé Pierre, qui remarque toutefois une hausse du taux d’impayés des factures d’énergie en 2021.

Des taux en baisse

Plusieurs acteurs du parc public ont quant à eux noté une baisse du taux d’impayés depuis la crise sanitaire. Le plus gros bailleur de la Ville de Paris a ainsi comptabilisé 48,4 millions d’euros d’impayés de loyer fin mars 2022, contre 51,4 millions en février 2021. Un chiffre néanmoins légèrement plus haut que celui d’avant crise.

Même constat pour la RIVP (Régie immobilière de la Ville de Paris), qui a mentionné « un montant comparable et même légèrement en baisse par rapport à celui de fin mars 2021 » . Enfin, le ministère du Logement n’a reçu pour l'instant aucune alerte des CAF ou de l’Anil (Agence nationale pour l’information sur le logement).