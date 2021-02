Immobilier de montagne : les prix résistent bien à la crise sanitaire

La crise sanitaire a-t-elle un impact sur les prix de l'immobilier dans les stations de ski ? Faut-il en profiter pour acheter ? (Crédit photo: 123RF)

Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées, Vosges, Jura ... Quels sont les prix dans l'immobilier de montagne ? Ont-ils été impactés par la crise sanitaire et la fermeture des stations ?

Avec la crise sanitaire liée au Coronavirus et la fermeture des remontées mécaniques jusqu'à au moins mi-février, la fréquentation dans les stations de ski a fortement chuté. Cette situation a-t-elle un impact sur les prix de l'immobilier dans les stations de ski ? Faut-il en profiter pour acheter ? Meilleurs Agents a analysé les prix de l'immobilier dans plus de 100 stations de ski réparties sur l'ensemble des massifs français.

Les Alpes du Nord

Dans les Alpes du Nord, les prix résistent et restent à un niveau élevé. C'est dans cette région que l'on trouve les stations les plus chères de France. Selon Meilleurs Agents, les prix y sont 3 fois plus élevés que dans les Vosges et 2 fois plus élevés que dans les Alpes du Sud. Le prix moyen du m2 est de 5.272 euros et monte jusqu'à 5.753 euros pour les chalets. Le prix moyen atteint les sommets à Val d'Isère (12.272 euros / m2), station la plus chère de France, suivie de Courchevel (10.393 euros / m2) et de Megève (9.427 euros / m2). Dans ces trois stations, les prix sont aussi élevés qu'à Paris !

La crise sanitaire ne semble à ce stade pas avoir d'effet sur l'évolution des prix puisqu'ils ont progressé de +7% en un an, soit plus que la moyenne nationale et même que plus que la grande ville où les prix ont le plus fortement augmenté en 2020 (Nantes / +5,5%).

« Malgré une année 2020 en dents de scie, le marché immobilier résiste bien, dans les Alpes du Nord, qui affichent une hausse des prix de +7%, bien au-dessus de la moyenne nationale (+2,1%). Les biens en montagne restent attractifs notamment pour les citadins habitant à proximité des massifs et qui, plus que jamais, rêvent de grand air » déclare Barbara Castillo Rico, Responsable des études économiques chez Meilleurs Agents

Les Alpes du Sud

Dans les Alpes du Sud, les prix se sont maintenus sur 2020 (+0,2% en 1 an) et ressortent à 2.624 euros / m2. Cette région des Alpes, moins accessible que les Alpes du Nord et dont les domaines skiables sont plus petits, est moins attractive que les Alpes du Nord mais reste intéressante pour les habitants de la région PACA. Montgenève est la station la plus chère du massif à 4.274 euros / m2, suivie d'Auron (4.197 euros / m2) et de Serre-Chevalier (3.418 euros / m2).

Les Pyrénées

Les Pyrénées sont surtout fréquentées par les habitants de la région Sud-Ouest et plus particulièrement les Toulousains et Bordelais. Le prix moyen ressort à 2.144 euros / m2, en hausse de 0,8% sur les douze derniers mois. Saint-Lary est la station la plus chère avec 2.856 euros / m2, suivie de Cauterêts (2.675 euros / m2) et Les Angles (2.509 euros / m2).

Les Vosges et le Jura

Le massif des Vosges est le moins cher de France à 1.958 euros / m2 (sa station la plus chère est Gérardmer avec 2.194 euros / m2).

Le massif du Jura, avec 2.915 euros / m2 en moyenne, ressort plus cher que les Apes du Sud avec ses stations très accessibles en train ou voiture pour les Parisiens et les Lyonnais.