Immobilier de luxe : des appartements dans un château des Yveline en 2023

Le promoteur compte engager un budget de 25 millions d'euros dans le projet. (Pixabay / mastersenaiper)

Un promoteur immobilier a fait l'acquisition du château de Jouars-Pontchartrain (Yvelines) en 2019 afin de construire 110 logements au sein de ce monument historique. Pointé du doigt par certains, le projet a été contraint d'évoluer pour davantage protéger des éléments remarquables de l'édifice mais aussi la biodiversité. Les logements devraient être livrés en 2023.

Spécialisée dans la restauration de monuments historiques, la société immobilière de prestige Histoire et Patrimoine mène actuellement un projet de grande ampleur au château de Jouars-Pontchartrain. L'idée est de construire pas moins de 110 logements au sein de cet édifice datant de la fin du XVIe siècle, rapportent nos confrères du Parisien.

Un premier permis de construire validé avant d'être pointé du doigt

Histoire et Patrimoine a fait l'acquisition de cette propriété en 2019 pour 10,5 millions d'euros à une société immobilière qui l'avait achetée un peu plus tôt. Le dépôt d'un premier permis de construire avait recueilli les avis favorables de la direction régionale des affaires culturelles (Drac) et du conservatoire des monuments historiques.

Mais, au moment où un second permis de construire a été déposé pour ce même projet, certains ont pointé du doigt des manquements en termes de protection d'éléments remarquables de l'édifice et de biodiversité.

« Allier les intérêts de nos clients et l'intérêt général »

Le promoteur a ensuite été débouté de sa première demande, ce qui l'a obligé à revoir le projet pour déposer finalement une troisième demande de permis de construire. Celle-ci est actuellement à l'étude et elle pourrait aboutir « d'ici deux à trois mois » selon Philippe Emmanuel, le maire (LREM) de Jouars-Pontchartrain.

Au total, il s'agirait d'un projet à 25 millions d'euros pour 110 logements allant de 80 à 120 mètres carrés, dont une vingtaine de logements sociaux. La livraison de ces appartements dont le prix au mètre carré varie de 7000 à 7500 euros est envisagée pour le deuxième semestre 2023. Ce type de logement dans des monuments historiques ouvre droit à un processus de défiscalisation. « Cela permet d’allier les intérêts de nos clients à l’intérêt général, puisqu’on participe à la sauvegarde du patrimoine et à la préservation des métiers anciens », assure Rodolphe Albert, le patron d'Histoire et Patrimoine.