Immobilier : Dans quelles villes les locations étudiantes sont-elles les plus chères ?

Paris reste la ville la plus chère pour les locations étudiantes, devant Nice et Lyon en province (illustration). (Pixabay / Mastersenaiper)

La région parisienne concentre les prix les plus élevés en matière de logements étudiants mais il n'existe aucune tension du marché. Dans certaines villes de province, les biens peuvent en revanche manquer.

L'année universitaire touche à sa fin mais pour certains étudiants débute la recherche d'un logement pour la rentrée prochaine. Pour trouver un logement en France, il faut prévoir un loyer de 557 euros en moyenne, charges comprises pour un studio de 23 m2, selon une étude réalisée par LocService.fr, spécialiste de la location et colocation entre particuliers, relayée par Les Echos . Le prix des studios reste stable mais celui des chambres est en augmentation de 2,5 % et celui des appartements de type T2 de 3,5 %.

Des disparités existent sur le territoire. Le budget moyen consacré par les étudiants français pour se loger est de 613 euros par mois. Mais il est plus élevé en région parisienne (786 euros) qu'en province (567 euros). Dans Paris intra-muros, le budget atteint 858 euros, charges comprises.

Les villes les plus chères sont en région parisienne

Les écarts de loyers entre la région parisienne et le reste du pays sont conséquents. Ainsi, neuf des dix villes étudiantes les plus chères se situent en région parisienne, avec des écarts de prix de plusieurs centaines d'euros par rapport à la province. Il revient 60 % moins cher de se loger au Mans, Limoges ou Poitiers que dans la capitale.

Les prix sont en baisse à Paris avec des loyers moyens qui atteignent 849 euros contre 857 euros en 2021. En province, c'est à Nice où les loyers sont les plus élevés pour louer un studio (625 euros) devant Lyon (581 euros) et Villeurbanne (554 euros). Suivent Bordeaux (573 euros), Aix-en-Provence (563 euros), Marseille (526 euros), La Rochelle (516 euros), et Montpellier (515 euros). Si à Paris, les étudiants trouvent facilement à se loger, l'offre est tendue dans certaines villes comme Angers et Lyon.

A noter que les étudiants recherchent à 55 %, en priorité, un studio ou un appartement T1. 19 % souhaitent plus grand et visent un T2. Une majorité d'étudiants sont à la recherche de meublés. Quant à la part de colocations, elle demeure stable.