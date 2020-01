Immobilier : Dans la Creuse, des châteaux et manoirs plus accessibles qu'ailleurs

Plusieurs châteaux et manoirs sont actuellement en vente dans la Creuse. Les prix y sont attractifs par rapport à des régions voisines. Des bâtisses disposant de 450 m² habitables sont par exemple affichées à 350 000 euros. De quoi éveiller chez certains des envies de devenir châtelain.

Si vous voulez devenir châtelain, c'est peut-être en Creuse qu'il faut investir. Le département situé en Nouvelle-Aquitaine dispose de châteaux et de belles demeures relativement accessibles, explique ce mardi 31 décembre La Montagne, qui a sélectionné plusieurs exemples de biens à la vente.

Ainsi, il est possible de trouver un manoir d'au moins dix pièces et disposant d'un parc pour 500 euros du m². A titre de comparaison, le prix moyen du m² pour un appartement parisien s'élève à plus de 10 000 euros.

Des prix plus accessibles qu'ailleurs

Le marché des châteaux et des belles demeures serait plus attractif dans la Creuse que dans les régions voisines. Selon Christine Serre, une directrice d'agence à Châtelus-Malvaleix interrogée par La Montagne, « des biens équivalents en Sologne ou dans le Périgord vaudraient beaucoup plus ».

La situation géographique du département est l'une des explications de ces prix. Le département se situe un peu loin de Paris et d'un aéroport international et la distance est trop grande depuis les grandes villes pour venir passer un week-end. « On est sur une tendance de remontée du nombre de transactions en Creuse tous types de biens confondus mais les acheteurs négocient et les prix stagnent », souligne l'agent immobilier.

350 000 euros pour 450 m²

Actuellement, une dizaine de châteaux sont en vente sur les sites immobiliers, note La Montagne. C'est le cas d'un château à Saint-Bard, près du Puy-de-Dôme. Ce lieu datant de la Belle Epoque fait 920 m² habitables et dispose d'un parc d'un hectare. Il possède quinze pièces avec boiseries, parquets mais n'est pas aux normes thermiques. Résultat, il est affiché à 530 000 euros.

Autre bien sélectionné par le quotidien régional : le donjon de Montaigut-le-Blanc. La bâtisse qui date du XIVe-XVe siècle, est vendue 350 000 euros pour 450 m² habitables. Elle a été restaurée et possède un ascenseur ainsi qu'une terrasse au sommet. Enfin, le château du marquis de Sainte-Feyre (XVIIIe siècle), lui est plus cher. Il est affiché à 1,89 million d'euros pour 1300 m² de surface, soit 1400 euros du m². C'est donc toujours beaucoup moins que le prix à Paris.