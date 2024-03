Immobilier : ces grandes villes françaises où les délais de vente ont explosé en un an

Montpellier est la grande ville française où le délai de vente d'un bien immobilier est le plus long. (illustration) (Pixabay / marchinileo0)

Contraints par des taux d'intérêt qui tardent à baisser, les acheteurs ne se précipitent pas pour finaliser leur projet immobilier. Conséquence : malgré une tendance à la baisse des prix, les délais de vente ont fortement augmenté. C'est notamment le cas dans les grandes villes. Au 1er mars, les propriétaires mettent en moyenne 77 jours pour vendre leur bien dans les grandes villes, contre 59 jours l'an dernier à la même époque, selon les chiffres de Meilleurs Agents relayés par Capital .

Les propriétaires refusent souvent de baisser les prix. « Dans les métropoles, les vendeurs semblent ne pas accepter les conditions de marché actuelles et mettent plus de temps que traditionnellement à trouver un accord avec les acheteurs » , indique Meilleurs Agents. Des villes sont davantage touchées que d'autres. C'est à Montpellier que le délai de vente est le plus élevé avec 90 jours en moyenne pour signer un compromis, soit 19 jours de plus en un an. A Toulouse, il faut 86 jours en moyenne et à Bordeaux, 85 jours. Nantes (83 jours), Nice (81 jours) complètent le top 5.

25 jours de plus en un an à Rennes

Strasbourg (60 jours) et Lille (62 jours) sont les deux métropoles ou le délai de vente est le plus court. A Paris, un vendeur a besoin de 73 jours en moyenne pour trouver un acheteur. C'est à Rennes que la hausse est la plus forte avec 25 jours supplémentaires. Toulouse (+23 jours), Nantes (+21 jours) et Lyon (+20 jours) arrivent juste derrière.

Dans ce contexte, les acheteurs sont en position de force pour négocier. Ils peuvent espérer faire baisser le prix du bien de 3 à 5 % si celui-ci a été mis en vente depuis plusieurs mois.