Immobilier : Alpes ou Pyrénées, ces stations de ski sont les plus chères de France

Les prix des logements dans les stations de ski ne baissent pas. (illustration) (Pixabay / AnnJury)

Alors que les prix de l'immobilier ont chuté de 1,8 % dans le pays en 2023, ce n'est pas le cas en montagne. Ils ont augmenté en moyenne de 2 %, selon une étude de Meilleurs Agents relayé par Capital . Si les massifs des Vosges et du Massif Central restent abordables, les prix restent élevés dans les Alpes. Dans les Alpes du Nord, le prix moyen des biens atteint 6 608 euros par mètre carré. De leur côté, les Pyrénées restent le troisième massif le plus accessible, mais avec des disparités selon les stations.

Ainsi, la station la plus chère est celle de Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), rapporte Actu.fr . Le prix moyen des biens atteint 3 429 euros par mètre carré. En deuxième position, on retrouve la station des Angles dans les Pyrénées-Orientales, à 3 381 euros du mètre carré. Il faut revenir au cœur du massif pour découvrir la station qui clôture le podium. Il s'agit de Cauterets (Hautes-Pyrénées), à 3 324 euros le mètre carré.

Val-d'Isère, la plus chère de France

Ces prix sont sans commune mesure avec ceux constatés dans les Alpes du Nord. C'est la station de Val-d'Isère qui est la plus chère de France, à 15 268 euros du mètre carré au 1er février. Elle est suivie par Courchevel (12 812 euros/m2) qui attire toujours autant la clientèle internationale et Méribel (12 230 euros/m2). Dans les Alpes du Sud, où les prix ont augmenté de 6 % en 2023, les biens sont nettement plus abordables. C'est la station d'Auron qui est la plus coûteuse (5 372 euros/m2).

Dans le Massif central, les prix atteignent 2 442 euros le mètre carré. Mais la station la moins chère de France se situe dans les Vosges. Au Lac Blanc, les biens se vendent en moyenne à 1 350 euros du mètre carré.