Immobilier : à Rennes, investissez le long de la seconde ligne de métro

Qualité de vie, dynamisme économique et proximité de Paris en TGV tirent les prix vers le haut (+53% en cinq ans). (© DR)

Le marché immobilier rennais se porte bien. Les prix continuent de progresser, dans la lignée de 2019 et 2020. Découvrez notre enquête complète.

«Nous vendons sans faire de publicité, affirme Gwendal Mallet responsable de l'agence de LFI Rennes Nord. La demande est forte. Nous avons une liste d'attente d'acheteurs potentiels. Et conseillons à nos clients d'avoir un dossier de financement bien avancé avec un accord de principe de leur banque.» Il n'y a pas d'excès pour autant.

Dans le centre, disposer d'un parking représente un vrai plus

Le centre-ville et les abords des jardins du Thabor restent très convoités. Une nouvelle clientèle anime le marché. «Nous avons vu arriver des retraités qui recherchent dans le centre des appartements de trois et quatre pièces de 80 à 100 m2, constate Laurent Giboire, président du directoire du groupe Giboire. Des biens dans des immeubles anciens qui sont mis en vente entre 4.000 et 5.000 euros le mètre carré, selon l'état, l'étage et l'exposition.» Les programmes neufs dans le même quartier sont vendus aux alentours de 6.000 euros le mètre carré.

La demande locative a, elle aussi, évolué avec l'afflux de nouveaux arrivants. Il y a une nouvelle demande locative d'appartements familiaux dans le centre. C'est le moyen d'attendre avant d'acheter. C'est aussi la solution adoptée par de plus en plus de Bretons qui louent leur résidence principale et investissent dans une résidence secondaire au vert ou en bord de mer.

Pour les bailleurs, ces locations de grands