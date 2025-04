Immobilier à Paris : quels sont les arrondissements les plus chers de la capitale en 2025 ?

Le VIe arrondissement est le plus cher de Paris. (illustration) (Pixabay / matthiasfr)

Un peu plus de 400 000 euros pour un studio de 30 m². Pas de doute, nous sommes bien à Paris. Plus précisément dans le VIe arrondissement, le plus cher de la capitale en 2025 selon les chiffres du site spécialisé Particulier à Particulier . Dans ce secteur où se trouve notamment le célèbre quartier de Saint-Germain-des-Prés, le prix au m² s'élève en moyenne à 13 460 euros.

Sans surprise, c'est donc au cœur de Paris que les prix de l'immobilier atteignent des sommets. Le IVe arrondissement arrive ainsi en 2e position avec un prix moyen de 12 390 euros/m² et le VII arrondissement complète le podium (12 420 euros/m²).

Le XIXe, arrondissement le moins cher de Paris

Viennent ensuite le 1er arrondissement (12 180 euros/m²), le IIIe (12 040 euros/m²). Le VIIIe, le IIe, le V et le XVIe affichent de leur côté un prix moyen compris entre 10 000 et 12 000 euros. Tous les autres arrondissements de la capitale se trouvent actuellement sous la barre symbolique des 10 000 euros du m². L'arrondissement le moins cher est le XIXe, avec un tarif moyen de 7 590 euros du m².

Seuls deux arrondissements ont vu les prix de l'immobilier augmenter sur un an. Il s'agit du VIIIe (+ 4,7 % à 11 760 euros/m²) et du XIIIe (+ 2,3 % à 8 530 €/m²). La reprise qui semble se confirmer ces dernières semaines reste donc fragile, indique PAP. Le prix moyen se situe aujourd'hui autour de 9 450 €/m². « La perspective d’un retour à 10 000 €/m² - rêvée par certains vendeurs - semble hors sol dans les conditions actuelles » , prévient la plateforme.