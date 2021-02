Immobilier à Paris : les prix baissent intra-muros et augmentent en banlieue

Alors que le prix du mètre carré a légèrement baissé à Paris, il a augmenté sur la même période de 2,5 % ou plus en petite et grande couronne. (illustration) (Pixabay / nattanan23)

Les prix de l'immobilier ont baissé de 0,1 % dans Paris intra-muros ces douze derniers mois. Le mètre carré coûte désormais 10 350 € dans la capitale. Dans le même temps, les prix ont augmenté en proche et lointaine banlieue, au-delà de 2,5 % de hausse. La crise sanitaire expliquerait en partie cette situation.

Les prix de l'immobilier à Paris ont baissé de 0,1 % au cours des douze derniers mois, selon une récente étude menée par MeilleursAgents. Il s'agit d'une première sur le marché, une baisse des prix n'ayant pas été observée depuis août 2015, rapporte BFMTV lundi 1er février.

La banlieue parisienne « gagne en indépendance »

En février 2020, le prix du mètre carré dans la capitale, qui affichait 10 500 €, ne cessait d'augmenter. Beaucoup prédisaient alors qu'il atteindrait la barre des 11 000 € dans le courant de l'année, mais il est finalement retombé à 10 350 € depuis. Mais la baisse des prix, visible intra-muros, ne l'est pas en dehors de la capitale.

En effet, le prix du mètre carré a augmenté de 2,5 % en petite couronne et de 2,7 % en banlieue plus lointaine, note MeilleursAgents. « La banlieue, considérée de tout temps comme le marché de report des Parisiens en quête de superficies plus importantes, semble aujourd'hui gagner son indépendance », indiquent les experts de l'immobilier.

Une pièce en plus en banlieue

Il y a plusieurs explications à cette situation. La crise sanitaire liée au Covid-19 rend Paris moins attrayante avec la fermeture des bars, restaurants et lieux culturels. Beaucoup d'acheteurs contraints au télétravail cherchent aussi maintenant une pièce supplémentaire avoir un bureau à domicile. Un gain d'espace qui s'obtient avec un budget identique en s'éloignant de la capitale.

Le développement du Grand Paris, avec la création de 200 km de lignes automatiques traversant 68 nouvelles gares, peut aussi rassurer les acquéreurs, note BFMTV. Ils passeront moins de temps dans les transports en commun pour rejoindre leur lieu de travail ou profiter des attraits de la capitale.