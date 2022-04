Immobilier à Paris : les loyers baissent à la faveur d'un marché moins tendu

Les loyers parisiens restent tout de même 167 % plus élevés qu'ailleurs en France. (illustration) (Pixabay / Free-Photos)

À Paris, le coût moyen des loyers a baissé de 0,8 % en un an. La diminution est même de 1,28 % en prenant en compte l'ensemble de la région Ile-de-France. Le marché est en effet moins tendu depuis plusieurs mois, résultant dans une difficulté pour les propriétaires de certains biens à trouver des locataires.

Se loger à Paris et en région Ile-de-France peut se révéler compliqué, notamment sur le plan financier. Mais une étude réalisée récemment par LocService , plateforme spécialisée dans la location entre particuliers, apporte une bonne nouvelle : le prix des loyers est en baisse, rapporte Le Parisien .

36,50 € le mètre carré en moyenne à Paris

Plus de 47 000 offres ou demandes de location enregistrées sur le site Web entre mars 2021 et mars 2022 ont été passées au crible. Résultat : le loyer moyen a diminué de 0,8 % à Paris par rapport à une précédente étude de septembre 2021, et de 1,28 % sur l'ensemble de la région Ile-de-France.

Dans la capitale, le loyer moyen s'élève désormais à 1 051 € pour une surface moyenne de 28,80 m². Cela revient à 36,50 € par mètre carré en moyenne. Dans le reste de la zone francilienne, le coût moyen au mètre carré est de 26,10 €, un chiffre également en baisse.

Des loyers 167 % plus cher à Paris qu'ailleurs

« Le marché locatif francilien reste dans une situation de réduction de tension, à la défaveur des propriétaires », explique Richard Horbette, fondateur de LocService. « [Ces derniers] peuvent connaître davantage de difficultés afin de trouver un locataire pour leur logement. »

Avec cette baisse relative, les loyers à Paris sont en moyenne 167 % plus élevés qu'ailleurs en France, révèle également l'étude. À noter que ce ratio avoisinait plutôt les 200 % avant la crise sanitaire du Covid-19.