Immobilier : à Paris, le prix moyen du m² pourrait passer sous la barre des 10 000 euros cet été

La baisse des prix de l'immobilier devrait se poursuivre dans les prochains mois. Photo d'illustration. (Ennelise / Pixabay)

Les prix des biens immobiliers ont chuté de 5 % en un an à Paris. Dans sept arrondissements, le prix au mètre carré est déjà passé sous la barre des 10 000 euros. Et la tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois.

Le prix du mètre carré à Paris se situe actuellement à 10 082 euros en moyenne, en baisse de 5 % sur un an, selon les chiffres de Meilleurs Agents relayés par Le Parisien . Et la tendance à la baisse devrait se poursuivre. Les prix pourraient donc passer sous la barre symbolique des 10 000 euros/m² dès cet été.

« Depuis le début du siècle, c’est la plus forte baisse enregistrée après celle qui a suivi la crise des subprimes en 2008, explique Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents. Et aujourd’hui, rien ne laisse penser que cette chute va s’interrompre. » On compte déjà sept arrondissements dont les prix au mètre carré sont inférieurs à 10 000 euros (Xe, XIIe, XIIIe, XIVe, XVIIIe, XIXe et XXe).

La baisse des prix

Malheureusement pour les acheteurs, cette baisse des prix est loin de compenser la hausse des taux d'intérêt, proche de 4 %. « Il faudrait que les tarifs de vente des logements baissent de 20 % pour que les acheteurs s’y retrouvent. Et bien sûr, un tel décrochage ne va pas arriver » , prévient le responsable qui prend l'exemple d'un 50 m² à Paris à 580 000 euros. Pour acquérir un tel bien, un ménage doit aujourd'hui gagner 8 500 euros et y rester 15 ans pour amortir l'investissement. En 2021, huit années suffisaient.

En Ile-de-France, le nombre d’acheteurs potentiels est donc en baisse. Ces derniers bénéficient d'une marge de négociation plus importante qui pousse les prix à la baisse. En 2020, un logement sur deux était cédé au prix annoncé contre un sur trois aujourd’hui, relève le quotidien. Les délais de vente à Paris se sont également allongés. On est passé de 26 jours en 2020 à 66 jours en 2023.