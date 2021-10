Immobilier : 80 % des acquéreurs se disent prêt à faire des travaux

La perspective d'acheter un bien immobilier avec travaux ne rebute pas les acheteurs ( Crédits : Fotolia)

Acheter un bien immobilier avec travaux n'effraie plus les acquéreurs. Quelles sont leurs motivations et comment comptent-ils financer ces travaux ? Quelle est la place des aides de l'État ?

Les biens immobiliers avec travaux ne rebutent plus les futurs acheteurs

Aujourd'hui, acheter un bien immobilier avec travaux n'effraie plus les acquéreurs. Une enquête SeLoger montre que plus de 8 futurs acheteurs sur 10 se disent prêts à acheter un bien nécessitant des travaux. Pour la moitié d'entre eux (51 %), la réalisation de travaux représente une opportunité de pouvoir aménager le logement à leur goût et aussi de le payer moins cher. D'ailleurs, 47 % des futurs acheteurs préfère réaliser des travaux plutôt que de transiger sur la localisation du bien.

La performance énergétique est un critère important pour 90 % des futurs acquéreurs et près de 8 acquéreurs sur 10 s'intéressent au DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) avant de visiter un logement.

Les aides à la rénovation encore méconnues

D'après l'enquête SeLoger, environ 60 % des acquéreurs comptent financer tout ou partie des travaux en utilisant leur épargne. Les aides financières publiques sont envisagées par 26 % des porteurs d'un projet d'achat immobilier. D'ailleurs, 71 % des futurs acheteurs indique qu'ils ne passeraient pas à l'action sans avoir étudié les éventuelles aides au financement des travaux.

La plupart des futurs acquéreurs (environ 60 %) déclarent se tenir régulièrement informés sur les aides auxquelles ils pourraient prétendre. Ceux qui ne le font pas, pensent, à tort ou à raison, ne pas y avoir droit ou encore ignorent où chercher l'information qui pourrait leur être utile. Au final, 82 % des futurs acquéreurs apprécieraient d'être accompagnés dans leur recherche de financement.

MaPrimeRénov' est une aide de l'État pour financer les travaux de rénovation énergétique. Elle est calculée en fonction des revenus et du gain écologique des travaux. Plus de la moitié (53 %) des candidats à l'achat d'un logement en a entendu parler et un tiers indique que cette prime aura un impact incontestable sur leurs projets.

Vers une simplification des aides à la rénovation ?

L'enquête montre que les ménages sont attentifs aux aides qu'ils peuvent recevoir pour rénover leur logement. « Nous avons pu le mesurer aussi : 70 % des bénéficiaires de MaPrimeRénov ont déclaré que sans cette aide ils n'auraient pas fait de travaux de rénovation énergétique » a indiqué Emanuelle Wargon, Ministre du logement. « Demain nous allons encore simplifier l'accès aux aides, harmoniser un service public sur tout le territoire et proposer un meilleur accompagnement aux ménages » a-t-elle ajouté.