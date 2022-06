Immobilier : 6 propositions pour renforcer l’accompagnement des jeunes accédants

Crédit photo : 123RF

SeLoger a lancé un mouvement fédérant 45 professionnels de l'immobilier et deux consultations de grande ampleur auprès du grand public et des professionnels de l'immobilier. Ce dispositif a donné naissance à un manifeste articulé autour de 10 priorités et 65 idées. La première d'entre elles est de renforcer l'accompagnement des jeunes accédants.

Un mouvement pour faire avancer la politique et la question de l'immobilier en France

Pour faire avancer la politique du logement et la question de l'immobilier en France, SeLoger a pris l'initiative de lancer, avec le soutien d'OpinionWay, un mouvement fédérant 45 professionnels de l'immobilier et d'organiser deux consultations de grande ampleur auprès du grand public et des professionnels de l'immobilier. Ce dispositif a donné naissance à un manifeste, articulé autour de 10 priorités et 65 idées.

Si ce manifeste est le fruit de points de vue et d'intérêts a priori distincts, certaines priorités ont naturellement émergé. La première d'entre-elles concerne les primo-accédants et la nécessité de renforcer leur accompagnement.

L'accès à la propriété, un sujet d'inquiétude pour les primo-accédants

Il ressort des consultations que la propriété est perçue aujourd'hui par les Français comme le principal attribut de sécurité. Même si les modèles sociétaux évoluent, l'accession à la propriété reste un projet de vie structurant pour la grande majorité d'entre eux.

Pourtant, le marché immobilier français est perçu comme « fermé », favorable uniquement aux personnes ayant déjà un bien et/ou celles en CDI. Les Français estiment que l'apport initial pour emprunter est difficile à rassembler, et que la règle des 35 % maximum de taux d'endettement est problématique, en particulier chez les jeunes. En effet, 42 % des primo-accédants se disent inquiets au sujet de l'obtention d'un prêt immobilier pour concrétiser leur projet, selon l'Observatoire du Moral immobilier SeLoger de février 2022.

Les 6 propositions pour accompagner les jeunes accédants

Les différentes consultations ont abouti à la proposition de 6 idées en faveur de l'accompagnement des primo-accédants.

Deux idées quasi-unanimes :

Mettre en place une caution garantie par l'État pour les jeunes accédants

Proposer une avance de trésorerie aux emprunteurs sans apport, sans intérêts d'emprunt, et remboursable au bout de 5 ans.

Une idée largement consensuelle :

Assouplir la loi de 2020 du Haut Conseil de stabilité financière (35 % maximum de taux d'endettement)

Trois idées « rupturistes » :