Immobilier: 52% des sympathisants LREM désirent devenir propriétaire

Alors qu'Emmanuel Macron ne semble pas porter les propriétaires dans son cœur, ses partisans estiment qu'acheter son logement est essentiel.

Les propriétaires n'ont pas les faveurs du président Macron. De la fameuse «rente immobilière » aux plus-values «injustes », le chef de l'État a montré, à plusieurs reprises, qu'il avait la dent dure contre eux. Les sympathisants de La République en marche (LREM), parti politique qu'il a créé en avril 2016, ne semblent pas être du même avis que lui.

La quasi-totalité d'entre eux (94%) ont le désir de devenir propriétaire, selon un sondage réalisé par OpinionWay pour le courtier en crédit immobilier Artemis Courtage. Un avis partagé par tous, quelle que soit leur opinion politique. Avec Les Républicains, ce sont même les sympathisants de La France Insoumise qui sont les plus nombreux (95%) à estimer qu'être propriétaire est une étape importante.

Importante certes, mais est-elle essentielle? Pour les partis ancrés à droite, la réponse est oui. C'est le cas de 60% des sympathisants du Rassemblement national et 59% de leurs homologues des Républicains. À gauche, en revanche, on ne rêve pas de devenir propriétaire, comme l'affirmait à l'Assemblée nationale en juin 2018, Jean-Luc Mélenchon(voir ci-dessous)dont le patrimoine immobilier dépasse le million d'euros. Seulement 36% des partisans de La France Insoumise et 43% de ceux des Verts considèrent l'achat d'un logement comme une étape essentielle.

Pour respecter totalement le positionnement des partis politiques, LREM se retrouve au centre avec 52% de sympathisants qui partagent cet avis. «Pour les sympathisants de la République en marche, il s'agit d'une garantie d'indépendance, explique Frédéric Micheau, directeur des études d'opinion d'OpinionWay. Pour les Républicains, les Verts et le Rassemblement national, acheter son logement est la première étape de la constitution d'un patrimoine». Et pour La France Insoumise? «Un investissement financier intéressant», répond Frédéric Micheau. Plutôt étonnant quand on sait que ses élus ne portent pas la finance dans leur cœur.

À l'heure où l'incertitude plane autour des pensions de retraite, les Français, notamment les jeunes, s'intéressent de nouveau à l'investissement locatif. La majorité des personnes interrogées par OpinionWay, quelle que soit leur opinion politique, ne l'envisagent qu'après avoir acheté leur résidence principale. Ils sont 91% chez les Verts, 85% chez La République en marche, 78% chez Les Républicains et seulement 72% chez La France Insoumise et 71% au Rassemblement national.

On retrouve le classement quasi-inverse parmi ceux qui souhaitent réaliser d'abord un investissement locatif puis acheter sa résidence principale: 27% chez les Verts, 25% au Rassemblement national, 18% chez les Républicains, 14% chez La République en marche et 9% chez les Verts.