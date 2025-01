Immobilier : 2025, le bon moment pour acheter ?

Le marché immobilier en 2025 : une fenêtre d'opportunité pour les acheteurs avisés ? (Crédit photo : 123RF)

L'année 2025 s'ouvre sur un climat plus favorable pour les acquéreurs immobiliers. Après deux années de déclin, le marché immobilier amorce une reprise encourageante, offrant des opportunités pour concrétiser des projets d'achat.

À travers son baromètre des prix de l'immobilier, le site Meilleurstaux.com analyse les tendances et les perspectives pour l'année à venir.

Un marché en quête d'équilibre

Après un début d'année 2024 difficile, marqué par des baisses de prix et un volume de transactions historiquement bas, le marché a repris des couleurs dès le printemps. Selon le baromètre des prix de l'immobilier de Meilleurstaux.com, le nombre de ventes, initialement estimé à 770.000 pour l'année, a finalement atteint près de 800.000 transactions. Bien que ce chiffre reste en deçà des 900.000 ventes enregistrées en 2022, il témoigne d'un regain de dynamisme.

Les prix ont connu une légère progression de +0,40 % à l'échelle nationale en 2024. Si les zones rurales enregistrent une hausse notable de +2,10 %, les grandes villes montrent une stabilisation relative, avec des variations comprises entre -0,20 % pour le Top 10 des villes et -0,70 % pour le Top 50. Paris, quant à elle, affiche une baisse modeste de -0,40 % sur l'ensemble de l'année.

Les moteurs de la reprise

La reprise du marché s'explique principalement par deux facteurs clés :

1. La baisse des taux d'intérêt : grâce à l'assouplissement de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, les taux des crédits immobiliers ont chuté de 4,35 % à 3,50 % en moyenne, redonnant du pouvoir d'achat aux ménages.

2. L'augmentation de la demande : le nombre de projets d'achats a grimpé de +10 % en 2024, porté par une confiance retrouvée et des conditions de financement plus favorables. Les grandes villes ont enregistré des hausses spectaculaires, notamment Toulouse (+37 %) et Bordeaux (+38 %).

Des disparités régionales marquées

Les variations des prix à travers le pays reflètent une dynamique contrastée :

Paris et sa région : une stabilisation globale avec une légère baisse des prix dans certains arrondissements. Le prix moyen au mètre carré reste élevé, à 9.355 euros/m².

Grands centres urbains : si certaines villes comme Strasbourg (+0,50 %) et Lille (+0,50 %) enregistrent des hausses, d'autres comme Nantes (-0,60 %) ou Toulouse (-0,50 %) continuent de s'ajuster.

Zones rurales : avec une augmentation moyenne de +2,10 %, ces régions bénéficient de l'intérêt croissant pour les biens plus spacieux et accessibles.

2025, un moment favorable pour acheter ?

Selon les experts, plusieurs éléments augurent d'une poursuite de la reprise :

Baisse des taux d'emprunt : la Banque Centrale Européenne pourrait continuer à réduire ses taux directeurs, permettant aux taux d'intérêt immobilier de passer sous la barre des 3 %

Inflation maîtrisée : prévue à environ 2 %, l'inflation reste favorable aux acheteurs

Pouvoir d'achat accru : les ménages devraient voir leur capacité d'emprunt progresser, stimulant davantage le marché

Cependant, des incertitudes demeurent. Une éventuelle crise institutionnelle ou des tensions économiques pourraient fragiliser cette reprise, notamment en durcissant les conditions d'accès au crédit.

Avec des stocks de biens encore abondants et des conditions financières avantageuses, les acheteurs disposent d'une fenêtre idéale pour concrétiser leurs projets. Mais cette situation pourrait être temporaire, car un redémarrage des prix est attendu d'ici la fin de l'année, estimé à +2 %.