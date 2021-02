Immobilier. 2 500 plaintes de locataires et propriétaires en 2020, les travaux en tête des réclamations

33 % des plaintes des copropriétaires sont liées aux charges. (Free-Photos / Pixabay)

En 2020, 2 500 plaintes ont été recueillies par la Confédération générale du logement. Parmi les sujets les plus récurrents, les travaux, le dépôt de garantie et le congé du locataire. Alors que le nombre de plaintes a diminué depuis 2019, il devrait augmenter à cause notamment de la raréfaction et des nouvelles réglementations, selon les experts.

La Confédération générale du logement (CGL) recueille chaque année les plaintes émises par les propriétaires et les locataires. En 2020, ces plaintes étaient au nombre 2 500, rapporte Le Figaro. L'année d'avant, 2 800 plaintes avaient été enregistrées.

70 % des plaintes déposées par les locataires

« Les ministres ont beau multiplier les lois, les relations entre propriétaires et locataires ne s'améliorent pas. Elles ne répondent pas aux préoccupations quotidiennes des usagers », regrette Michel Fréchet, président de la Confédération générale du logement. Ainsi, le sujet qui débouche le plus souvent sur une plainte est les travaux (12,5 %), devant le dépôt de garantie (10,4 %) et le congé du locataire (7,3 %).

En 2020, 70 % des plaintes ont été déposées par les locataires. Un des points les plus conflictuels est le dépôt de garantie, versé aux propriétaires au début du bail de location. Afin d'éviter les tensions à ce sujet, le député LREM Mickaël Nogal a proposé que le dépôt de garantie soit confié aux agences immobilières et aux administrateurs de biens. Une proposition qui n'a pas encore été examinée par l'Assemblée nationale mais qui provoque la colère des représentants des propriétaires, qui évoquent un « hold-up ».

« Les plaintes vont s'accroître »

Les sujets des plaintes des copropriétaires sont différents avec, dans 33 % des cas, des problèmes liés aux charges. Suivent des plaintes concernant le syndic (15 %) et les travaux (14 %). Ces derniers représentent d'ailleurs un tiers des plaintes des propriétaires individuels qui pointent du doigt les malfaçons, les prix élevés ou encore les retards.

Qu'en sera-t-il en 2021 ? « La baisse des plaintes enregistrée en 2020 n'est qu'une parenthèse dans une période où les plaintes vont s'accroître à cause de la raréfaction du logement et des nouvelles réglementations liées au changement climatique », assure le président de la CGL.