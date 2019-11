Ils se mobilisent pour sauver leur château d'eau

Une association et des habitants de Neuilly-Plaisance craignent que cet édifice des années 30 ne soit rasé. Ils souhaitent le faire classer.

Il n'est pas vraiment beau, mais pour bon nombre d'habitants du plateau d'Avron, sur la commune de Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis) leur imposant château d'eau est un point de repère, un élément incontournable de leur paysage. Il est vrai que du haut de ses 40 mètres, sur l'une des plus hautes buttes de ce secteur de l'est parisien, l'édifice est particulièrement visible. Mais selon le Syndicat des eaux d'île-de-France (Sedif), cet équipement ne répondrait plus aux besoins actuels.

Il y a un an, la destruction de l'édifice avait ainsi été envisagée avant d'être suspendue au vu de l'importance des travaux à mettre en œuvre. Mais la demande du Sedif, lors d'une enquête d'utilité publique, de modifier le Plan local d'urbanisme a interpellé certains habitants sachant que ce même Sedif prévoit toujours «une refonte globale du site». Il a suffi ensuite de voir effectuer sur place des sondages de résistance des sols pour relancer la crainte d'une démolition. C'est pourquoi l'association Mémoire vivante du plateau d'Avron s'est mobilisée et appelle la population à manifester son attachement au château d'eau en mairie ou par courrier (postal ou électronique) jusqu'à ce samedi 23 novembre.

Une nouvelle utilisation?

L'idée serait de permettre le classement du château d'eau au titre de «bâtiment remarquable» et ainsi d'éviter toute démolition. Une idée pas si saugrenue selon l'association puisqu'en 2017 la direction du conseil départemental de Seine-Saint-Denis préconisait ce classement en tant que symbole du patrimoine industriel, des infrastructures et ouvrages d'art. «J'aime beaucoup ce château d'eau classique avec son style bouchon de champagne, souligne Christine Boutron, secrétaire de l'association des Châteaux d'eau de France et voisine de celui-ci. Il se distingue notamment par l'usage de brique sur une partie de la construction et par le fait qu'il soit tout blanc.»

Un compromis pourrait éventuellement être trouvé en réaffectant le château à une autre utilisation, comme cela se fait dans bien des endroits. «Rien n'est définitivement arrêté sur ce projet, souligne Philippe Knusmann, directeur général du Sedif. Nous étudierons le dossier avec le maire de Neuilly-Plaisance et nous ne faisons jamais rien sur nos installations sans la collaboration des communes concernées.» Il pointe cependant la «vétusté» de cet équipement dont la remise aux normes actuelles se ferait à grands frais et pourrait impacter le coût de l'eau. Il n'est pas opposé à une utilisation de l'édifice pour d'autres activités tant que ces changements «ne sont pas financés par le service public de l'eau».