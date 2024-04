Ils ont acheté un logement prévu pour 2022 : l'immeuble ne sera livré qu'en... 2027

Un chantier de 55 logements est à l'arrêt depuis 2022 à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). (illustration) (Rene Asmussen / Pexels)

Le promoteur Édouard Denis devait livrer en 2022 quatre lots de 55 logements à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Or, le programme prévu dans l’écoquartier de l’île de la Marne est à l'arrêt depuis novembre 2021, au grand désespoir des acquéreurs, relate Le Parisien . Les acheteurs, qui avaient signé sur plans, se retrouvent à devoir payer des loyers non prévus et certains commencent déjà à rembourser leur prêt immobilier.

Un chantier semé d'embûches

La Société publique locale d’aménagement de rénovation et d’équipement de Noisy-le-Grand (Socaren), en charge de l'écoquartier, explique à nos confrères que le chantier a connu de nombreux déboires. Après l'épidémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, le promoteur « a dû faire face à la défaillance d’une entreprise de construction en bois » . Résultat : une partie des constructions doit être démolie et rebâtie. Mais la société Édouard Denis attend toujours le feu vert des experts sollicités dans le cadre du contentieux.

Le promoteur a donc décalé la date prévue de livraison à 2027. Un coup dur pour les futurs propriétaires, qui sont invités à quitter le programme s'ils le souhaitent. Reste à savoir à quelles conditions et avec quels dédommagements. « C’était notre petit bout de rêve. Là, je ne veux plus en entendre parler » , prévient l'une des acheteuses déçues.