Ils installent des panneaux solaires sur leur carport, la mairie retoque le projet pour quelques centimètres

Un couple est en conflit avec la mairie de Saint-Hilaire-Saint-Florent (Maine-et-Loire) après l'installation de panneaux solaires. (illustration) (PublicDomainPictures / Pixabay)

Un couple résidant à Saint-Hilaire-Saint-Florent (Maine-et-Loire) ira sans doute bientôt plaider sa cause devant le tribunal administratif. En cause : un litige avec la mairie qui conteste le positionnement de leurs panneaux solaires, installés sur un carport fin 2023, rapporte Ouest-France . La municipalité a délivré un certificat de non-conformité, à la suite d’un avis défavorable de l’Architecte des bâtiments de France (ABF).

La mairie veut « limiter l’impact visuel » des panneaux

Selon la municipalité, appuyée par l’ABF, « l’installation ne doit pas être perceptible depuis l’espace public » . L’avis souligne également la nécessité de « limiter l’impact visuel du projet et favoriser son intégration dans le contexte patrimonial existant » .

Des arguments que le couple conteste. D’une part, leur propriété ne se situe pas en Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) où les règles d’urbanisme sont plus strictes. D’autre part, l’abri sur lequel sont installés les panneaux se trouve dans une allée desservant quatre maisons. « Cette voie, c’est nous qui l’avons aménagée et financée » , argumentent-ils. Réponse de la municipalité : « La réglementation stipule qu’un chemin d’accès peut être considéré comme public dès lors qu’il est ouvert à la circulation » , détaillent nos confrères.

Le couple peine à comprendre cette opposition, d’autant que l’installation a été pensée pour être discrète, expliquent-ils. Afin de maximiser l’exposition au soleil, les panneaux ont simplement été légèrement inclinés. Trop selon la municipalité qui demande de les poser à plat ou de rehausser les petits murets bordant la toiture, pour mieux dissimuler l'installation.