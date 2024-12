Il saccage un logement Airbnb et envoie la facture au propriétaire

Un locataire d’un logement Airbnb aux États-Unis a dessiné des motifs étranges autour des interrupteurs. Il affirme être un designer décorateur connu.

C’est un locataire d’un genre un peu particulier. Il se prend pour un designer et redécore le logement Airbnb qu’il loue à Saugatuck, dans le Michigan (États-Unis). Le hic? Il n’a pas demandé l’autorisation de griffonner des points rouges sur les meubles. Pire: il a même décidé d’envoyer la facture pour sa décoration au propriétaire, soit 1000 dollars (960 euros). Évidemment le propriétaire n’a pas réglé la note.

Cet étrange locataire a provoqué bien des dégâts en l’espace de deux jours seulement. Il a laissé les meubles dehors sous la neige pour apporter une touche blanche décorative. D’autres meubles ont été déplacés dans le garage. Des motifs ont été dessinés aux murs comme une croix rouge. Le miroir de la salle de bain a aussi été orné de points rouges et les interrupteurs se sont vus attribuer des traits rouges.

L’œuvre d’un designer décorateur?

Lorsque le gestionnaire du logement, Vince Villegas, a découvert les dégâts, il a décidé de réaliser une vidéo diffusée sur TikTok . Vidéo devenue virale. Plus de 7000 commentaires ont été laissés: « J’appellerais un prêtre local pour bénir la maison et la purifier, juste au cas où ils feraient une séance de spiritisme ou quelque chose de similaire »; « Ma première pensée avec le truc rouge partout et le tapis enroulé était qu’il avait tué quelqu’un », déclare un autre internaute. « On dirait qu’ils ont essayé de tourner un mauvais film d’horreur pour YouTube ou quelque chose comme ça », s’interroge un autre internaute.

Vince Villegas a demandé au locataire pour quelle raison il avait déplacé des meubles, le locataire a répondu qu’il voulait « redécorer l’espace pour le rendre plus accueillant pour lui » et qu’il était « un designer décorateur bien connu de Chicago » et qu’il voulait « en faire un espace spécial pour lui et pour les autres ». En partant, le locataire a rangé ses vêtements non pas dans une valise mais dans des sacs-poubelles, relate The New York Post .

Pour remettre tout en place et remplacer les meubles endommagés, il a fallu dépenser pas moins de 3000 dollars (2888 euros). La substance rouge employée était du rouge à lèvres et non du sang. Le bien a été remis en état et est désormais reloué mais le propriétaire a perdu une semaine de location.