Il loue une maison en se faisant pour la propriétaire et perçoit les loyers pendant 3 ans

Une femme habitant l'Ain mais possédant une maison à la Roche-sur-Yon n'a plus perçu de loyers de ses locataires depuis trois ans. Un intermédiaire, qui l'avait aidée à trouver un locataire en 2018, aurait perçu les loyers à sa place ensuite. Elle a récupéré son bien seulement au mois d'août dernier et veut être indemnisée. Une audience est prévue en septembre.

La victime a acheté cette maison en 2009. Quand ses locataires sont partis il y a trois ans, elle avait déjà déménagé dans l'Ain. Une connaissance lui aurait alors assuré qu'il pouvait trouver un locataire et « s'en porter caution », précise la femme de 49 ans au site d'actualité. Si elle a bien perçu les trois premiers mois de loyer de janvier à mars 2018, elle n'a plus rien reçu ensuite.

Un huissier intervient

Elle a contacté le locataire qui lui aurait expliqué que l'intermédiaire l'obligeait sous la menace à lui régler les loyers directement en liquide. La propriétaire a alors contacté un avocat et un huissier est intervenu. Le locataire a quitté la maison fin 2018, mais Mylène en est certaine, d'autres locataires se sont installés depuis, signant des faux baux rédigés par le malfaiteur.

Mi-août, elle a enfin récupéré les clés de sa maison. Elle a porté plainte pour « dégradation de biens privés et faux en écriture » et demande à être indemnisée pour les préjudices subis. L'audience au civil doit se tenir fin septembre. La victime veut désormais vendre au plus vite la maison et repartir dans l'Ain pour un nouveau départ.